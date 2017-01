Nintendo Switch – noua consolă de jocuri se lansează în martie

Noua consolă de jocuri video Nintendo Switch se lansează oficial pe 3 martie 2017 și va avea un preț de la 300 de dolari. Este un hibrid, nu se poate compara cu nimic, are o tabletă cu ecran de 6.2 inch și rezoluție 720p, dar are și o unitate centrală, controllere speciale care se atașează pe lateral, este un adevărat gadget.



Unitatea centrală se poate conecta la televizor, pentru o experiență clasică de gaming. Controllerele mobile se pot combina astfel încât formează o telecomandă oarecum similară cu cea de la Xbox. Dar ele se pot și separa pentru o experiență de gaming diferită, ca la Wii U. Controllerele se pot conecta și la tabletă, astfel încât să aveți un gamepad imens, dar se pot folosi și separat cu tableta, de exemplu în mașină, când copilul stă în spate.

Unul dintre jocurile cele mai așteptate de la Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, va fi lansat împreună cu consola, pe 3 martie. Analiștii așteptau de mult o mișcare de gen de la compania japoneză în ușor declin după o perioadă dificilă. Acțiunile au crescut după ce Pockemon Go a avut un succes peste așteptări, dar oamenii s-au lăsat de joc și nu l-au mai accesat. Apoi lansarea Mario Run pe iOS nu a avut succesul așteptat. Acum, analiștii sperau ca Switch să fie mai ieftină, iar prețul de 300 de dolari i-a nemulțumit. Acțiunile Nintendo au scăzut la Bursă.

Cei care au testat controllerele spun că sunt mult mai bune decât cele de la Wii U, iar senzația în mână este mai plăcută. Rămâne de văzut ce succes va avea consola, dar este posibil să fie și peste așteptările analiștilor.