Netflix prezintă trailerul serialului ELITA, care va avea lansarea pe 5 octombrie

Dacă în clipul care anunța data lansării (5 octombrie) au fost prezentate cele mai importante personaje și locul în care se desfășoară o mare parte din acțiune, în trailer este redat un detaliu care va influența întreaga acțiune din ELITA.

Noul serial reunește trei actori din La Casa de Papel – María Pedraza, Miguel Herrán și Jaime Lorente – dar și mai multe fețe noi, precum Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) și Omar Ayuso (care debutează în ELITA). Din distribuție face parte și Danna Paola (Dare to Dream), care se numără printre cele mai populare actrițe și cântărețe din Mexic.

ELITA este cel de-al doilea titlu original spaniol, este regizat de Ramón Salazar (Sunday’s Illness, Three Steps Above Heaven) și Dani de la Orden (El Mejor Verano de mi vida, Party Town) și scris de Carlos Montero (The Time in Between și creatorul Physical or Chemical) și Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer și co-producătorul The Protected).

Las Encinas este cea mai exclusivistă și apreciată școală din Spania, unde elitele țării își trimit copiii să studieze. Tot aici ajung să studieze și trei tineri din clasa de mijloc, după ce școala acestora se dărâmă, iar Consiliul Local decide să distribuie elevii în celelalte instituții școlare aflate în zonă. Cei trei tineri credeau inițial că sunt norocoși, însă vor afla în curând că nu totul e așa cum pare.

Diferențele dintre cei care care au totul și cei care nu au nimic de pierdut duc la o crimă, al cărei autor ar putea fi oricine se află în preajma elitei din Las Encinas.

Serialul este format din opt episoade și este produs de Zeta Audiovisual (Ahora o Nunca, Three Steps Above Heaven, I Want You).