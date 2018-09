Multimedia Trends – The Home Entertainment Experience, expune luna aceasta cele mai noi soluții audio-video pentru acasă

Multimedia Trends Events organizează în perioada 28 – 30 septembrie unicul eveniment dedicat pieței audio video din România: Multimedia Trends – HIFI audio video EXPO.

Evenimentul promite experiențe senzoriale inedite pentru toți audiofilii – camerele de hotel vor fi transformate în studiouri de testare, amenajate pentru a reproduce un mediu similar cu cel de acasă.

Toți iubitorii de tehnologie sunt asteptați în ultimul weekend din septembrie la Radisson BLU Hotel (Calea Victoriei nr. 63-81, etaj 1, sector 1, București), de vineri până duminică, în intervalul orar 10:00 și 20:00. Biletul de intrare costă 30 de lei/ zi.

“Multimedia Trends este locul unde publicul pasionat de soluții audio-video are ocazia să primească sfaturi de la cei mai buni specialiști din domeniul audio video, atât din țară, cât și din străinătate. Suntem mândri să aducem în România ultimele inovații din piața și ne dorim ca acest eveniment să devină o tradiție, în fiecare an, pentru a oferi o mai bună vizibilitate a mărcilor reprezentate local.”, spune Bogdan Barbu, Managing Partner Multimedia Trends Events.

Printre expozanți se numără nume importante din domeniu precum AVmall.ro, AVSTORE.RO, DATASOFT – BOSE IN ROMANIA, BOWERS AND WILKINS, HIFI EXPERT, HIGH END AUDIO, HIGH TECH MANAGEMENT, StereoMAG.ro, SOUND VISION INTERNATIONAL – BANG AND OLUFSEN, SUNAUDIO sau TRUE SOUND – BOWERS AND WILKINS, care își vor prezenta cele mai noi tehnologii și soluții audio video și vor oferi numeroase surprize vizitatorilor – produse în premieră absolută, tombole și premii. Astfel, pasionații de tehnologie vor putea testa și achiziționa căști, TV-uri, proiectoare, electronice Hi-Fi, boxe, amplificatoare, mobilier AV și multe alte accesorii audio-video.

Multimedia Trends – The Home Entertainment Experience va oferi o privire în viitor și o demonstratie a tendințelor la nivel global în ceea ce privește tehnologia de ultimă generație, din segmentul de home entertainment.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina evenimentului, http://multimediatrends.ro/

Branduri prezente:

Accuphase, Ansuz, Ascendo (HE), Audioquest, Audio Research, Aurender, Ayon Audio, Bang&Olufsen, BOSE, Bowers and Wilkins, C.E.C., Chord Electronics, Constellation, Creek Audio, D’Agostino (High-Tech), Dali, DCS (HT), Densen, Dynavoice, Exposure, Gryphon Audio, Jorma Cables, Luxman, Marten, McIntosh, Morel, Neat Acoustics, Origin Live, Primare, Pro-Ject, Quad, Raidho Acoustics, Real Cable (HE), Scansonic, Sonus Faber, Supra Cables, Tech Das, Thrax Audio, Transparent (HT), Vitus Audio, Yamaha Audio, Yamaha Audio, Triangle, Van Den Hul, Wilson Audio (HT).

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 (lângq casa de bilete Metrorex), Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX – partener Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (în intervalul orar 18:00-22:00), Hard Rock Cafe, Berăria H, Târgul Cărții (Pasajul Latin), Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman și pe terminalele self-service ZebraPay din toata țara.