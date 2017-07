Motorola ne oferă încă un indiciu că va lansa Moto Z2 Force pe 25 iulie

Tweet on Twitter

Motorola se pregătește de un eveniment important ce va avea loc la finalul acestui luni și este din ce în ce mai clar că va fi vorba de o lansare de telefoane.

Săptămâna trecută a anunțat că va avea un eveniment special, ce va avea loc de 25 iulie, în New York, iar majoritatea speculațiilor indică o dublă lansare: Moto Z2 Force și Moto X4, care ar fi trebui lansat încă de pe 30 iunie. Din cauza unor probleme cu aprovizionare cu procesoare de la Qualcomm nu a mai făcut-o așa că Moto X4 ar fi fost cuplat cu Moto Z2 Force.

Acesta din urmă va fi lansat mai mult ca sigur pe data de 25 iulie, pentru că Motorola a postat un teaser în care apar două telefoane, un geam spart și un mesaj care face trimitere clară la una din caracteristicile modelului Moto Z2 Force.

Mesajul în limba engleză este ”get ready to shatter your expectations”, iar într-o traducere aproximativă ar suna: ”pregătește-te ca așteptările să-ți fie spulberate”, numai că jocul de cuvinte are sens doar în limba engleză.

Moto Z2 Force ar urma să vină cu ecran rezistent la șocuri mecanice, care ar trebui să nu se ”crape”. În engleză termenul este „shatterproof”, iar Moto Z2 Force va avea un nou panou protective, denumit ”ShatterShield”, așa că înțelegeți și aluzia făcută de Motorola în acest teaser.