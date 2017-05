Motorola ar putea lansa 9 telefoane până la finele anului

Se pare că am putea vedea mai multe telefoane ”Moto” decât ne-am fi așteptat, Lenovo pregătind lansarea a 9 telefoane până la finalul acestui an sau cel puțin asta înțelegem din ultimele scurgeri de informații.

La finele săptămânii trecute notam că Lenovo a primit certificare din partea WiFi Alliance pentru 7 telefoane ce vor fi lansate sub brandul Moto, dar acum aflăm că ar putea fi lansate mai multe telefoane, potrivit unei postări pe Twitter a cunoscutului zvonac Evan Blass, alias @evleaks.

Acesta a postat o imagine dintr-un eveniment restrâns în care pe un panoul este prezentat o listă cu cele cinci game de telefoane Motorola și modelele care aparțin fiecărei game. Interesant este că deși cunoaștem aceste game, modelele aparținând fiecărei game nu sunt lansate încă.

După cum puteți vedea din imagine, cele cinci game sunt z, x, g, e și c. Gama z este seria de top și vedem că apar două modele ”z play” și ”z force”, ambele compatibile cu modulele Moto Mods. Cel mai interesant este modelul z force, care ar urma să ofere suport pentru rețelele LTE de 1 GB.

Gama x este formată dintr-un singur model, care vine cu display de 5,2 inci, rezoluție Full HD, 3D Glas și cameră inteligentă.

De asemenea, vedem și gama g. Din câte știți probabil, Lenovo a lansat deja modelele g5 și g5 Plus, dar în prezentare sunt modelele ”gS” și ”gS+”, iar dimensiunile ecranelor nu coincid. În timp ce Moto g5, al cărui review îl puteți citi aici, are ecran cu diagonala de 5 inci, gS are un ecran de 5,2 inci. Moto g5 Plus are display de 5,2 inci, iar gS+ are display de 5,5 inci.

Gama ”e”, vine de la ”energy” și este cunoscută ca fiind o familie de telefoane care să-i atragă pe cei care vor mai multă autonomie. Apar modelele ”e” și ”e plus”, diferența fiind dată în principal de dimensiunile ecranului și cel mai probabil amândouă vor avea baterii de 5000 mAh.

În fine, vedem și seria ”c”, care este cunoscută va fiind gama de telefoane de buget. Dacă vedeți, în dreapta jos, ne putem da seama că sloganul conferit acestei game este ”Unlimited essentials”, deci va fi o gamă care să ofere strictul necesar, la prețuri acceptabile. Modelul ”c plus iese și el în evidentă prin baterie generoasă de 4.000 mAh.

Nu există nicio confirmare că toate aceste telefoane vor fi lansate în acest an, dar există foarte mari șanse. De obicei prezentările de produse ”secrete” au loc în prezența retailerilor, operatorilor de telecomunicații, prezentări care ar trebui să-i convingă să se alăture producătorului de telefoane.