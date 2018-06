Motorola anunță noul moto z3 play

Tweet on Twitter

Moto z3 play continuă tradiția familiei moto z dar adaugă un display edge-to-edge și tehnologia AI pentru camerele duale.

Printre posibilitățile oferite de mods se numără imprimarea fotografiilor Polaroid® direct din telefon în doar câteva secunde, proiectarea unei imagini de 70” pe orice suprafață sau accesarea cu o simplă atingere a asistentului personal pentru muzică, știri, întrebări și multe altele.

Ecranul ocupă o suprafață cu 13% mai mare și are o densitate mai mare a pixelilor comparativ cu generația anterioară, ale cărei dimensiuni ale carcasei erau similare. Ecranul are diagonala de 6”, este un Super AMOLED cu aspect 18:9 și afișează la rezoluție Full HD. Senzorul de amprentă este acum amplasat pe lateral, iar funcția One Nav poate fi accesată prin atingerea unei bare de la baza ecranului.

Camerele duale de 12MP și 5MP integrează noi funcții AI cu detectare a profunzimii și permit realizarea unor imagini creative, precum cinemagrafele. Prin integrarea Google Lens™, camera smart a moto z3 play utilizează la maximum tehnologiile AI și arată mai mult decât se percepe la prima vedere, mulțumită abilității de a căuta obiecte uzuale, de a copia și traduce texte și de a oferi mai multe informații despre monumente și locuri cunoscute. Funcția Cinemagraphs permite animarea unei părți a unei imagini, în timp ce restul imaginii rămâne statică. Pentru un selfie, tot ceea ce trebuie să faci este să selectezi modul portret, iar camera frontală de 8MP a moto z3 play se ocupă de restul.

SoC-ul Snapdragon 636 nu este unul de top, dar promite să-l facă pe moto z3 play cu 30% mai rapid decât predecesorul său. Autonomia ajunge până la 40 de ore dacă telefonul este folosit împreună cu Moto Power Pack.

moto z3 play va fi disponibil în Europa în această vară, împreună cu Moto Power Pack inclus în pachet sub denumirea moto z3 Power Edition.