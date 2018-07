Moto g6 Play Review – echilibrul perfect între preț și performanță

Plaja ofertelor de telefoane mobile a devenit extrem de largă datorita cererii mereu în creștere pentru dispozitive cu ecrane generoase care să permită consumul de aplicații mobile și browsing în condiții cât mai bune.

Producătorii consacrați și-au diversificat portofoliul, cei care nu s-au adaptat, au dispărut, iar fabricanții chinezi lansează mărci și modele atât de rapid încât cumpărătorului obișnuit îi este practic imposibil să aleagă modelul ideal. Astfel, cei mai mulți dintre noi preferă să aleagă o marcă în funcție de reputație și un model în funcție de buget. În aceste condiții, riscăm să plătim pentru brand și să ne alegem cu un produs ale cărui dotări și performanțe lasă de dorit.

Aici ne permitem să intervenim recomandând Moto g6 Play al celor de la Lenovo, un telefon care deși poartă însemnele Motorola, nu ne vinde un logo ci un telefon complet la un preț corect.

Telefonul este adaptat noilor tendințe încorporând ecran 18:9 cu diagonala de 5,7 inch, design atrăgător, 3GB RAM, 32 GB spațiu de stocare, încărcare rapidă, accelerometru si giroscop. Moto g6 Play are și mufă jack pentru caști. Știm că pare stupid să o menționăm, însă tot mai mulți producători au decis în ultima vreme să renunțe la aceasta forțând consumatorii să cumpere o pereche nouă de caști. Ce-i drept, Moto G6 Play nu vine la pachet cu căști, însă compensează cu o husă transparentă și parcă e mai bine așa. Decât să primim o pereche de dopuri slabe care să nu iasă niciodată din ambalaj, mai bine fără.

Moto g6 Play – Design și primele impresii

În ceea ce privește design-ul avem și bune și rele. Aspectele plăcute sunt ecranul Max Vision ce acoperă o bună parte din fațadă, flash-ul pentru selfie, slot-uri dedicate 2x nanoSIM, 1x microSD și minimalism atunci când vorbim despre inscripții pe carcasă. Ecranul 18:9 îl notăm cu un mare plus. Acest raport permite afișarea unei cantități mai mari de conținut fără a influența zveltețea dispozitivului și îi conferă o alură de fotomodel. Ne-a mai plăcut și camera care nu mai este protuberantă precum cea de pe unele modele Moto lansate în trecut.

Micile neplăceri au fost cauzate de culoarea carcasei și de senzorul de amprente. Cu toate că arată superb când este scos din cutie, culoarea Deep Indigo cu finisaj lucios il face pe noul Moto să arate în detaliu fiecare amprentă colectată și să devină alunecos. Se curăță el ușor, însă am fi fost mai fericiți dacă nu era nevoie să il lustruim din 5 în 5 minute. Dacă folosiți husa din pachet, totul e ok.

Al doilea aspect menționat se referă la poziționarea modulului de amprentare. Are logo frumos pe el, funcționează impecabil, dar este pozitionat prea aproape de centrul telefonului. În aceste condiții, trecerea de la amprentare la utilizarea telefonului se face greoi folosind o singură mână. Ne-ar fi fost mai ușor dacă era așezat nițel mai sus.

Moto g6 Play – Soft, camere și utilizare

Imediat după boot am fost întâmpinați de meniul clasic de configurare al Android-ului. Toate bune și frumoase până am ajuns la fereastra de alegere a fusului orar. Am găsit locații de care nu am auzit vreodată, dar nu am găsit Bucureștiul așa că am fost nevoiti să alegem un alt oraș din fusul GMT+3.

În rest, totul a mers ca pe roate, iar primul lucru pe care l-am făcut odată configurați, a fost să testăm camera. Am fost impresionați să vedem că meniul camerei cuprinde și un mod manual pentru captură. În general, astfel de opțiuni Pro sunt rezervate modelelor de top și rar le vedem pe telefoanele de buget. Se pot seta timpul de expunere, balansul de alb, focus-ul, compensarea și într-o anumită măsură ISO-ul. Într-o anumită măsură, deoarece setând ISO 100, informațiile detaliate despre imagine ne afișează ISO 65, setând ISO 200, primim ISO 125. Am încercat să comparăm imaginile luate de Moto cu cele surprinse de alt telefon cu specificații asemănătoare ale camerei, însă diferențele sunt insesizabile așa că ne este greu să spunem dacă este o eroare de setare a ISO-ului.

Prin urmare, aplicația camerei este ok, dar mai are nevoie de un update. Dacă nu vă interesează opțiunile Pro, stați fără grijă, modul Auto se descurcă de minune cu camera de 13MP, iar HDR-ul se va asigura ca imaginile să redea clar detaliile atunci când în scenă există diferențe pronunțate de iluminare. Ținând cont că avem în față un telefon cu preț accesibil, calitatea fotografiilor și a înregistrărilor video cu camera principală, dar și cea a selfie-urilor cu camera frontală de 8MP ne-au depășit așteptările. Moto g6 Play livrează imagini ireproșabile în condiții bune de iluminare și capturi acceptabile, fără noise accentuat, în momente nocturne. Singura zonă în care a șchiopătat a fost înregistrarea slow motion. Aici am observat probleme cu focalizarea (care s-a remediat după un update) și rezoluția foarte scăzută a capturii, 0,5MP/960x540px (care nu s-a remediat). Am adăugat în galeria de mai jos câteva mostre foto optimizate pentru web. Imaginile originale pot fi văzute aici.

Mai departe, am trecut la studierea meniului. Acesta nu se îndepărtează de meniul standard al Android-ului 8.0, făcându-ne să ne simțim “ca acasă”. Din moment ce te familiarizezi cu un sistem de operare, îți dorești ca personalizarea acestuia să fie cât mai rapidă, nu să pierzi timp puricând setari ascunse. Toate opțiunile sunt la locul lor și pot fi accesate în doi-trei pași. Totodată, efectele de tranziție au fost fluide și nu am sesizat lag sau ghosting, erori sau blocări. Pe lângă paleta obișnuită de setări, Lenovo a mai adaugat câteva pentru display și pentru lansarea aplicațiilor prin gesturi. Cele pentru display administreaza intervalul orar în care nu se emite lumină albastră, previn stingerea ecranului cât timp ești cu ochii pe el și scot în evidență notificările când telefonul este blocat.

Ce ne-am mai fi dorit? Un led pentru notificări și posibilitatea de a modifica poziționarea butoanelor de navigare ale Android-ului (back, home, history).

La capitolul soft preinstalat, am apreciat faptul că Moto nu a întrecut măsura și nu a insistat să folosească aplicații proprii. Avem Android Messages pentru SMS, Gboard pentru tastatură, Google Photos pentru arhiva foto. Tot Google se ocupă și de productivitate cu Docs, Sheets, Slides și Drive, iar Microsoft iese în față pentru socializare și email cu linkedin si Outlook. Ce nu am găsit util, am dezactivat ca să nu facem actualizări degeaba. Stop, Disable, Clear Data: App Box și Google Inputs pentru alfabeturile asiatice.

Ar mai fi de menționat calitatea sunetului. g6 Play redă semnalul audio prin difuzorul folosit pe post de receptor în cazul convorbirilor sau prin jack-ul stereo de 3,5mm. Calitatea este bună, iar volumul este suficient de puternic. În căști, dacă dispuneți de o pereche decentă, sunetul este plin, puternic și este ajutat de egalizatorul Dolby audio. Ne-am fi așteptat ca aplicația Dolby sa poată rula în mod split screen pentru a seta egalizatorul în timp real, dar acest lucru nu a fost posibil. Poate la următorul update. Nu avem de reproșat nimic calității convorbirilor, iar prezența microfonului ce atenuează zgomotul ambiental va fi cu siguranță apreciat de interlocutori.

Moto g6 Play – hardware și autonomie

Pe tot parcursul întâlnirii noastre, telefonul nu ne-a lăsat impresia că ar avea nevoie de mai multă putere de procesare, cei 3GB de RAM au fost mai mult decât suficienți, iar 32GB pentru stocare sunt lux.

SoC-ul Snapdragon 430 (8 nuclee tactate la 1,4GHz și GPU Adreno 505) nu este în grupa elitei 1% și asta e minunat. Este mai eficient să cumperi un telefon/PC/etc. pe care să îl folosești la 80-90% din capacitate, decât să platești dublu sau mai mult și să accesezi maximum 10-20% din ce îți poate oferi dispozitivul. Pentru a vedea totuși de ce este în stare g6 Play, l-am pus să ruleze PCMark și i-am testat limitele în PUBG Mobile. Am ales PCMark pentru că simulează utilizarea obișnuită a unui smartphone și PUBG pentru că este popular. În benchmark a obținut un scor decent, iar PUBG-ul l-a rulat destul de bine încât să îi acordăm calificativul jucabil. Menționăm că setările grafice ale PUBG s-au orientat către low și acolo au rămas.

Acum autonomia. Aici Moto g6 Play excelează, ajutat de acumulatorul de 4000mAh, optimizarea consumului de energie și de încărcarea rapidă. Telefonul conectat la încărcătorul de 3A (care fâsâie), a ajuns de la 10 la 100% în 2 ore și 35min. Utilizat ca telefon de serviciu, pentru voce si email in special, cu localizare, notificări și sincronizări pornite, WiFi-4G active după caz și câteva minute de PUBG, am avut nevoie de 8 zile ca să-l aducem la 15%. Regimul de utilizare nu a fost unul intens, dar nu avem niciu dubiu că telefonul atinge cele 30 de ore promise de producător, chiar și în cazul celor pentru care realitatea este chestia aia care se vede când te uiți pe lângă telefon.

Tragem linie aici, menționând că recomandam călduros candidatura Moto g6 Play pentru postul de smartphone al oamenilor cumpătați. Am luat în considerare prețul recomandat (899 lei), dotările care acoperă toate necesitățile actuale, autonomia, prezența lui Android 8 și faptul că este un telefon lansat anul acesta. Dacă cele de mai sus nu sunt suficiente, ne încălcăm propria regulă din introducere și adăugam: Moto (by Lenovo).