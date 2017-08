Moto G5S și Moto G5S Plus lansate oficial

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lenovo, prin subsidiara Motorola Mobility, a anunțat lansarea a două ediții speciale ale smartphone-urilor Moto G5S și Moto G5S Plus, variante actualizate de modelelor din seria G lansate la începutul acestui an.

Moto G5S este este realizat în întregime din metal, respectiv dintr-o singură bucată de aluminiu de calitate superioară, fiind astfel nu doar elegant, ci și mai rezistent ca oricând.

Noul Moto G5S îți oferă independență față de sursele de curent, datorită acumulatorului de 3000 mAh care asigură energie suficientă pentru întreaga zi. Bateria se încarcă “din mers” datorită funcției de încărcare TurboPower, prin care vei obține până la 5 ore de autonomie în doar 15 minute de încărcare.

Ediția specială a telefonul Moto G5Sintegrează o cameră de 16 MP de înaltă rezoluție,care include sistemul „phase detection autofocus” (PDAF). Această tehnologie de focalizare rapidă îți oferălibertatea de a surprinde toate momentele importante. Realizează poze de grup cu ușurință datorită camerei frontale de 5MP cu unghi larg și flash LED. Fiisigur că vei arăta bine indiferent dacă este zi sau noapte.

Nu trebuie să cheltui o avere pentru a beneficia de un ecran cu performanțe ridicate. Moto G5Sîți oferă experiențe vizuale inedite în format 1080p pe un ecran vibrant 5.2” Full HD. Mai mult, poți rula aplicațiile preferate cu ușurință, poți urmări fără întreruperi videoclipurile favorite și poți naviga cu viteză pe internet datorită procesorului octa-core de 1.4GHz și conexiunii 4G.

De asemenea, cititorul de amprente îți oferă posibilitatea de a realiza mai multe lucruri pe Moto G5S: deblochează telefonul, navighează cu ușurință pe ecran cu mișcări de swipe sau apăsare, utilizează funcția One Button Nav sau plătește direct de pe mobil. De asemenea, telefonul Moto G5S include și cele mai recente Moto Experiences, printre care Night Display și Quick Reply. Află mai multe despre aceste experiențe exclusive prin aplicația Moto.

Moto G5S Plus



Pentru cei care caracteristici mai bune Moto G5S Plus oferă o serie de specificații care erau până acum rezervate doar smartphone-urilor premium, precum camerele duale de 13MP și software-ul special de optimizare a pozelor. Modul de focalizare selectivă îți permite să realizezi cu telefonul portrete asemănătoare celor profesioniste, adăugând un efect extraordinar de fundal neclar. Camera frontală de 8 MP cu unghi larg integrată pe Moto G5S Plus are flash LED și un nou mod panoramic pentrua capta cât mai multe elemente.

Moto G5S Plus este construit la dimensiunile și cu aspectul precis pe care le-ai aștepta doar de la un dispozitiv premium. Acesta este realizat în întregime din metal, având un design impresionant și un ecran de 5.5” Full HD ideal pentru a urmări filme când ești în mișcare. De asemenea, Moto G5S Plus se este echipat octa-core Qualcomm Snapdragon tactat la 2.0 GHz, capabilități grafice puternice și suport pentru 4G LTE pentru a rula toate aplicațiile preferate fără a reduce viteza.

Utilizează dispozitivul de dimineață până noaptea datorită acumulatorului de 3000 mAh care îți oferă energie suficientă pentru întreaga zi, se arată într-un comunicat remis redacției. Mai mult, îl poți alimenta rapid cu încărcătorul TurboPower,care oferă până la 6 ore de autonomie în doar15 minute de încărcare.

Cititorul de amprentă integrat pe Moto G5S Plus îndeplinește orice sarcină, de la deblocarea telefonului până la efectuarea de plăți mobile. De asemenea, Moto G5S Plus este mai ușor de utilizat datorităfuncțiilor Night Display și Quick Reply, care reprezintă două noi experiențe din colecția unică de software Moto.