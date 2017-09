Moto G5S și Moto G5S Plus au ajuns și în România

Tweet on Twitter

Lenovo îi anunță pe fanii români ai brandului Motorola că noile smartphone-uri Moto G5S și Moto G5S Plus sunt disponibile în mod oficial și la noi în țară.

Potrivit anunțului filialei locale a companiei, Moto G5S și G5S Plus sunt disponibile la eMag și, în curând, la Altex și Flanco. Prețurile recomandate sunt: 1.199 lei cu TVA pentru G5S, 1.399 lei cu TVA pentru G5S Plus versiunea cu 3 GB de RAM și 32 de GB spațiu de stocare și 1.499 lei pentru G5S Plus versiunea cu 4 GB de RAM și 32 de GB spațiu de stocare.

De asemenea, Moto G5S va fi disponibil și la Orange.

Specificații Moto G5S Plus

– Android 7.1, Nougat

– Qualcomm Snapdragon 625 cu CPU octa-core de 2,0 GHz

– GPU 650 MHz Adreno 506

– 3GB/4GB memorie RAM

– 32GB stocare internă internă + slot card microSD de până la 128 GB

– Ecran de 5,5”, Full HD 1080 p (1920 x 1080)

– Baterie de 3.000 mAh cu încărcare rapidă TurboPower

– Cameră principală duală, 13 MP + editor de profunzime și cameră frontală, 8MP

– Cititor de amprentă

– Protecție împotriva apei

Specificații Moto G5S

– Android 7.1, Nougat

– Qualcomm Snapdragon 430 cu un CPU octa-core de până la 1,4 GHz

– GPU Adreno 505 de până la 450 MHz §

– 3GB memorie RAM

– 32GB stocare internă, + slot card microSD de până la 128 GB

– ecran de 5,2”, Full HD 1080 p (1920 x 1080)

– Baterie de 3.000 mAh cu încărcare rapidă TurboPower

– protecție împotriva apei

– cameră principală de 16 MP, cameră frontală de 5 MP

– Cititor de amprentă