Moto G5S Plus pare și el pregătit de lansare! Ar putea fi prezentat săptămâna viitoare

La Mobile World Congress (MWC) 2017 din Barcelona, Motorola a adus noile telefoane Moto G5 și G5 Plus, două telefoane de clasă medie, cu dotări specifice acestui segment.

Acum, compania deținută de Lenovo, pregătește lansarea versiunilor actualizate ale acestora, iar modelul Moto G5S Plus este subiectul ultimului zvon legat de telefoanele Motorola. Utilizatorul de Twitter Andri Yatim (@HeyAndri) a postat o imagine cu un poster promoțional scanat, dar și câteva din specificațiile noului telefon.

Potrivit acestuia, Moto G5S Plus va fi echipat cu procesoare Snapdragon 626, un upgrade minor față de platforma Snapdragon 625 care echipează modelul G5 Plus lansat în februarie. Noul model ”S”, însă, va fi echipat cu 4 GB memorie RAM, ceva mai bine în condițiile în care versiunea anterioară avea opțiuni de 2 și 3 GB de RAM. Totodată, G5S Plus va avea până la 64 GB stocare internă (opțiune valabilă și pe modelul G5 Plus).

Componenta foto a este cea care a fost cel mai mult îmbunătățită. În timp ce modelul lansat în februarie avea o cameră principală cu un senzor de 12 și una frontală de 5 MP, noul model G5S Plus va avea cameră principală duală cu senzori de 13 MP, iar camera frontală are un senzor de 8MP.

Ultimele aspecte pe care le mai divulgă Andri Yatim sunt bateria de 3.072 mAh și sistemul de operare Android 7.1.1.

Deocamdată nu sunt date legate de posibila dată de lansare sau prețuri, dar ținând cont de imaginea promoțională scanată, ne putem gândi că nu mai este mult până la lansare.

Motorola are un eveniment important programat pentru ziua de marți, 25 iulie, la New York. Principalele speculații spun că modelele Moto X4 și Moto Z2 Force vor fi lansate cu această ocazie, dar nu ar fi exclus să vedem și noul Moto G5S Plus, în condițiile în care Lenovo și Motorola nu au anunțat exact ce vor lansa săptămâna viitoare.