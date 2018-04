Moto E5 și E5 Plus prezentate oficial – pentru cei care vor mai multă autonomie

Pe lângă cele trei modele din seria Moto G6, Motorola a mai prezentat aseară în Sao Paolo, Brazilia, și noua familie de telefoane de buget, care se laudă cu o autonomie extinsă, datorită bateriilor mai mari.

La fel ca și în cazul seriei Moto G6, reprezentanții din România nu au spus prețurile și data de lansare pe plan local urmând să fie anunțate ”în perioada următoare”.

Totuși potrivit retailerului olandez Belsimple Moto E5 are un preț de 149 de euro, iar Moto E5 Plus de 189 de euro, și nu cred că vor fi diferențe mari când vor ajunge și în România.

Cele două telefoane nu diferă nici ele foarte mult. E5 are dimensiuni mai mici, E5 Plus oferă un ecran mai mare și încă o opțiune în plus pentru stocare internă. Ambele au același procesor, aceleași camere frontale. Camerele principale diferă puțin. Evident, E5 Plus vine cu o baterie mai generoasă, dar aveți toate detalii mai jos și puteți compara cele două liste de specificații.

Moto E5

Dispozitivul Moto E5 este alături de utilizator până la finalul zilei. Chiar și cu un ecran mare de 5.7” Max Vision, acest dispozitiv încape perfect în mână datorită raportului de aspect 18:9 și carcasei ergonomice curbate. Notificările, apelurile sau ecranul principal pot fi accesate cu ușurință într-o clipă, grație cititorului de amprente ascuns discret în logo-ul Motorola.

Specificații Moto E5

Ecran – 5.7”, IPS LCD, HD+ (1440 × 720) format 18:9

Procesor – Snapdragon 425, quad-core tactat la 1.4GHz + procesor grafic Adreno 308

Memorie – 2 GB RAM + 16GB stocare și slot pentru card microSD de până la 128GB

Camera principală – 13 MP, f2.0, 1.12um, LED flash, PDAF

Camera seflie – 5MP, Selfie Flash

Sistem de operare – Android 8.0 Oreo

Conectivitate – Single și dual-SIM, 4G LTE, GPS, GLONASS, WiFi, Bluetooth 4.2, NFC (doar versiune single-SIM)

Baterie – 4000mAh, încărcare rapidă

Altele – Senzor de amprentă, Radio FM, jack audio 3.5mm

PREȚ – 149 euro

1 of 4

Moto E5 Plus: Ecran mare. Baterie mare

De dimineața până seara, dispozitivul Moto E5 Plus este alături de utilizator. Acesta poate profita la maxim chiar și de cele mai lungi călătorii cu acest dispozitiv puternic cu acumulator de 5000 mAh și ecran de 6” Max Vision. Telefonul Moto E5 Plus are un raport de aspect atrăgător de 18:9, ceea ce înseamnă că se potrivește perfect în mână, iar modelul de design de pe spatele telefonului, precum și carcasa curbată îi conferă dispozitivului un aspect și o senzație deosebite în egală măsură.

Specificații Moto E5 Plus

Ecran – 6”, IPS LCD, HD+ (1440 × 720) format 18:9

Procesor – Snapdragon 425, quad-core tactat la 1.4GHz + procesor grafic Adreno 308

Memorie – 2GB RAM + 16GB/32GB stocare internă și slot pentru card microSD de până la 128GB

Camera principală – 12 MP, f2.0, 1.25um big pixels, LED flash, PDAF, Laser Autofocus

Camera seflie – 5MP, Selfie Flash

Sistem de operare – Android 8.0 Oreo

Conectivitate – Single și dual-SIM, 4G LTE, GPS, GLONASS, WiFi, Bluetooth 4.2,

Baterie – 5000mAh, încărcare rapidă

Altele – Senzor de amprentă, Radio FM, jack audio 3.5mm

PREȚ – 189 euro