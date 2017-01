Meizu Pro 7 – smartphone de top dezvăluit pe surse

Meizu Pro 7 a fost dezvăluit pe surse, iar detaliile tehnice îl poziționează ca un smartphone de top cu Android. Compania chineză a venit tare din urmă, acum doi ani nu prea se știa de ei, iar anul trecut au devenit brusc foarte cunoscuți datorită combinației unice: specificații bune la preț decent.





Meizu Pro 7 are un ecran de 5.7 inch, cu rezoluție 4K (3840×2160 pixeli), cu tehnologie AOD display (always-on display). Are o cameră foto de 12 megapixeli pe spate, cu senzor Sony, iar ca diferență față de rivali are un cerc din led-uri care se luminează pentru fotografiile pe lumină slabă. Este o tehnologie lansată de Meizu la modelele Pro 6 și Pro 6 Plus.

Procesorul Meizu Pro 7 este Helio X30, un model deca-core, cu zece nuclee, două puternice Cortex-A72, patru Cortex-A53 la 2.0GHz și alte patru Cortex A-53 la 1.4GHz pentru consum redus și autonomie crescută. Versiunea de bază are 4GB de RAM și 64 GB de stocare internă, a doua variantă, mai scumpă, are 6GB RAM și 128GB de stocare, iar varianta de top are chiar 8GB de RAM, dar probabil va fi foarte scumpă. Conform surselor va fi 550 de dolari, dar probabil va fi mai mare la cumpărare.

Meizu Pro 7 ar urma să aibă un șasiu realizat din titaniu, ca să fie cel mai rezistent smartphone din seria companiei chineze. Lansarea oficială ar urma să fie în iunie, așa că mai așteptăm detalii legate de acest model. La ora asta doar camera mi se pare dubios de slabă pentru celelalte dotări. Detaliile prezentate pe surse aici arată ca un kit de presă realizat special pentru a promova acest model.

Sursa foto