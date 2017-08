Meizu Pro 7 ar putea fi lansat în curând și în Europa

Tweet on Twitter

Producătorii chinezi încep ușor, ușor să prindă curaj să-și aducă telefoanele și în alte țări și să nu se rezume doar la piața chineză, indiană și alte câteva țări, asiatice.

Piețele occidentale a părut să reprezinte o provocare sau un obiectiv îndrăzneț pentru companiile chineze, dar succesul înregistrat de cei de la Huawei sau OnePlus le-a dat curaj și altor companii.

Xiaomi și-a exprimat în mod clar și oficial dorința de a se extinde puternic la nivel global, iar acum vedem că cei de la Meizu își iau avântul către Europa.

Modelele Pro 7 și Pro 7 Plus, lansate săptămâna trecută, vârfurile de gamă al companiei, care ies în evidență prin ecranul secundar instalat pe spatele, par a fi pregătite pentru o lansare pe Bătrânul Continent.

Subsidiarele Meizu din Spania și Franța au început să promoveze seria Pro 7, indicând clar intențiile de a vinde aceste telefoane în mod direct în aceste țări.

În China telefoanele vor fi disponibile la vânzare începând cu 5 august, la prețuri de circa 365 de euro modelul Pro 7 și de aproximativ 450 de euro modelul Pro 7 Plus.

Cele două modele se diferențiază în piață prin display-urile secundare Super AMOLED-uri, cu diagonala de 2 inci, amplasate pe spate sub camerele foto.

Modelul Pro 7 are un display principal de 5,2 inci, cu rezoluție Full HD (1920×1080 pixeli), iar modelul Plus are un display mai mare și mai bun, adică de 5,7 inci, cu rezoluție Quad HD (2560×1440 pixeli).

Ambele sunt motorizate de același procesoare octa-core Helio X30, cele mai puternice procesoare de la MediaTek. La interior cele două diferă la cantitatea de RAM. Modelul Plus are 6GB memorie RAM, iar modelul mai mic doar 4GB Memorie RAM, iar ambele dispun de 64 GB spațiu de stocare intern.

Ambele telefoane dispun, însă, de același set de camere ceea ce este un lucru bun pentru cei care vor un telefon doar pentru poze. Camera principală este duală, fiind formată din doi senzori de 12 MP, iar camera frontală are 16 MP.

Modelul Pro 7 are o baterie de 3.000 mAh, iar modelul Plus are o baterie de 3.500 mAh, dar ambele dispun de tehnologie de încărcare rapidă. Ambele rulează pe Android 7.0 Nougat și dispun de senzor de amprentă.