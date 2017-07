Meizu a prezentat oficial Pro 7 și Pro 7 Plus, telefoanele cu ecran secundar pe spate

Chinezii de la Meizu au lansat oficial noile sale vârfuri de gamă, modelele Pro 7 și Pro 7 Plus, două telefoane care vin cu dotări interesante pentru două modele plasate între clasa medie și cea superioară.

Cele două modele se diferențiază în piață prin display-urile secundare de care dispun pe partea din spate, care nu sunt e-Ink, ci chiar Super AMOLED-uri, cu diagonala de 2 inci. Cred că cei mai fericiți for fi selfie-iștii, pentru că vor putea folosi camera mai mare și mai bună de pe spate pentru a-și face singuri poze, pentru că se vor putea vedea în micul ecran de pe spate dacă sunt bine încadrați în poză.

Have a look at the red Meizu PRO 7. pic.twitter.com/rxdJwB8ce0 — Ard Boudeling (@ArdCB) July 26, 2017

În rest, modelul Pro 7 are un display de 5,2 inci, cu rezoluție FUll HD (1920×1080 pixeli), iar modelul Plus are un display mai mare și mai bun, adică de 5,7 inci, cu rezoluție Quad HD (2560×1440 pixeli).

Ambele sunt motorizate de același procesoare octa-core Helio X30, cele mai puternice procesoare de la MediaTek. La interior cele două diferă la cantitatea de RAM. Modelul Plus are 6GB memorie RAM, iar modelul mai mic doar 4GB Memorie RAM, iar ambele dispun de 64 GB spațiu de stocare intern.

Ambele telefoane dispun, însă, de același set de camere ceea ce este un lucru bun pentru cei care vor un telefon doar pentru poze. Camera principală este duală, fiind formată din doi senzori de 12 MP, iar camera frontală are 16 MP.

Modelul Pro 7 are o baterie de 3.000 mAh, iar modelul Plus are o baterie de 3.500 mAh, dar ambele dispun de tehnologie de încărcare rapidă. Ambele rulează pe Android 7.0 Nougat și dispun de senzor de amprentă.

Din păcare nu știm care va fi disponibilitatea acestor modele la nivel global, dar în China modelul Pro 7 va avea un preț de aproximativ 430 de dolari, iar modelul Pro 7 Plus în jur de 530 de dolari.

Din câte vedeți, nu par a fi telefoane scumpe, mai ales ținând cont de nivelul dotărilor, dar să nu uităm că este vorba de un producător chinez. Aceștia mizau în trecut pe producția de telefoane ieftine care să prindă la cât mai mult public, acum, ușor, ușor chinezii încep să urce pe segmentele de preț ridicate, ceea ce nu este deloc un lucru bun pentru consumatorul final.