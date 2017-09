Mate 10 apare într-o presupusă imagine de presă

Tweet on Twitter

Mate 10 este pentru Huawei, cum este seria Galaxy Note pentru Samsung, așa că este un telefon important pentru compania chineză. La fel ca și în cazul phabletului de la Samsung, Mate 10 nu este scutit de scăpări repetate de informații. Cel mai probabil nici nu se vrea, dar acesta este alt subiect.

Așa a mai apărut o imagine ce pare a fi de presă cu un presupus model Mate 10, postată pe Twitter de nimeni altul, decât Evan Blass (@evleaks). Ar putea fi modelul Pro, cel mai puternic dintre trei modele despre care se speculează. Cel puțin două modele destul de diferite vor fi prezentate oficial pe 16 octombrie, la München, o versiunea standard Mate 10 și una Mate 10 Pro. Totodată se speculează că va fi și o versiunea Lite, dar care ar putea fi lansată ulterior.

Din câte vedeți, deși este izolat telefonul în acest fundal alb, putem vedea că este un telefon real în această imagine. În cazul randărilor sunt folosite în exces efecte de reflexie a luminii, simulându-se multiple și diverse surse de lumină pentru a crea imagini mai spectaculoase.

Pare un telefon mare, cu ecran mare, are rame subțiri pe laterale, dar în partea de sus și de jos a ecranului, marginile sunt destul de groase, iar ecranul nu are format 18:9, ci este un 16:9 clasic.

Singurul motiv pentru care credem că este versiunea Pro este acela că nu are buton Home fizic, iar pe internet au apărut randări cu un model Mate 10, care are buton fizic, iar despre modelul Pro se spune că nu are.