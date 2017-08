Mai înțelege cineva ce se întâmplă cu iPhone 8?! Apar noi zvonuri care ne schimbă din nou perspectiva

Nu cred că există telefon despre care să se fi speculat atât de mult. Într-adevăr este un telefon important, cel care va marca 10 ani de istorie iPhone, dar multitudinea de zvonuri și așa-zise scurgeri de informații este atât de pestriță încât nu mai înțelegem nimic.

În timp ce surse din Taiwan sugerează că toate cele trei modele de iPhone ce vor fi lansate în această toamnă, iPhone 7s, 7s Plus și 8, ar fi intrat deja în etapa de producție în masă, un furnizor de componente pentru Apple din Coreea de Sud, declară în presa locală că iPhone 8 încă nu intrat în producție.

De ce? Sursa care nu a vrut să-și facă publică identitatea, a declarat pentru publicația sud-coreeană The Investor, că Apple nu s-ar fi hotărât nici în acest moment la design-ul final al telefonului, motiv pentru care lansarea acestuia va fi amânată pentru luna noiembrie. Revenim, astfel, la ce spuneau zvonurile mai vechi.

De vină este tot senzorul de amprentă. Pentru că nu a reușit să vină cu o soluția viabilă și fiabilă, Apple încă nu s-ar fi decis dacă va miza doar pe Face ID sau pe va merge pe o soluție clasică de a instala un senzor de amprentă pe partea din spate a telefonului. De aceea, au apărut machete, randări și imagini în care iPhone 8 apare ba cu senzorul de amprentă pe spate, ba fără el.

Principala dilema este aceea că Face ID nu este o tehnologie 100% sigură, iar furnizorul de componente spune că Apple nu ar vrea să renunțe nici la senzorul de amprente, pentru că operatorii de plăți electronice au încredere în Touch ID, dar nu ar avea în Face ID.

”Design-ul final al părți din spate a telefonului nu a fost finalizat. Încă așteptăm decizia finală a celor de la Apple înainte să începe livrarea componentelor corespunzătoare” a declarat un oficial al furnizorului citat de The Investor.

Este totuși greu de crezut că Apple să nu fi stabilit design-ul final nici la această dată, pentru instalarea sau eliminarea senzorului de amprentă înseamnă modificarea și a plăci de bază și ar însemna că mai mulți furnizori de ai Apple ar fi afectați de acest lucru.

Un alt aspect care nu mai are nicio logică este acela că se vorbește că modelele iPhone 7s și 7s Plus ar veni, totuși, cu display-uri LCD și nu OLED cum s-a speculat încă de la începutul acestui an. Apoi, chiar cei de la The Investors, notau săptămâna trecută că Samsung va accelera ritmul de producție de OLED-uri pentru iPhone-uri și relata că gigantul sud-coreean produce două tipuri de display-uri, unul de 5,8 inci și unul de 6 inci.

Astfel, rămân în continuare o serie întreagă de întrebări: Ce tipuri de display-uri vor avea până la urmă modelele iPhone 7s și 7s Plus? Câte telefoane va lansa până la urmă Apple, 2 sau 3? Vor mai exista iPhone 7s și 7s Plus sau se va trece direct la iPhone 8? Va avea iPhone 8 senzor de amprentă sau nu? Dacă da, unde? Va fi pus pe spate sau va fi integrat în butonul Power? Vor fi lansate la timp toate telefoanele sau lansarea iPhone 8 va fi amânată? Sunt toate zvonurile false sau din contră toate conțin informații adevărate? Sunt atât de multe întrebări încât nu mai suntem siguri de nimic.