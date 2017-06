Logitech a lansat Flow, un nou software care permite controlul a trei calculatoare cu același mouse

Logitech a lansat un nou software care va permite controlul fără probleme a până la trei computere cu un singur mouse. Software-ul Logitech Flow este compatibil cu noua generație de mouși Logitech, Logitech MX Master 2S și Logitech MX Anywhere 2S, modele concepute pentru cei care au nevoie de conectivitate avansată pe mai multe dispozitive și precizie exactă a senzorilor.

Cu Logitech Flow, disponibil gratuit la descărcare ca parte integrantă a software-ului Logitech Options, utilizatorii pot lucra pe mai multe sisteme la un nou nivel. Cu noii mouși MX, puteți controla fără probleme până la trei computere cu un singur mouse și chiar să copiați și să inserați conținut, imagini și documente între cele trei computere. Logitech Flow este ușor de configurat și are o interfață simplă de utilizare.

Logitech MX Master 2S și Logitech MX Anywhere 2S au o funcție de urmărire îmbunătățită, pe nume Darkfield High Precision, care mărește precizia si viteza cursorului mouse-ului, crescând rezoluția la 4.000 DPI, astfel încât utilizatorii să dețină cel mai adaptabil mouse, indiferent de ce ecran folosiți.

De asemenea, moușii pot fi utilizați pe orice suprafață – chiar și pe sticlă – pentru a obține un control perfect și o durată de viață îmbunătățită a acumulatorului. În urma unei singure încărcări complete, cu o baterie reîncărcabilă, mouse-ul poate fi utilizat până la 70 de zile, în funcție de utilizare. Iar atunci când trebuie reîncărcați, metoda este una rapidă și ușoară.

Logitech MX Master 2S are un buton de derulare adaptabil la viteză, care se schimbă automat de la click-to-click la parcurgerea super rapidă, astfel încât navigarea să se facă cu ușurință prin documente lungi sau pagini web. În plus, parcurgerea derulării în partea laterală poate fi realizată prin intermediul butonului din dreptul degetului mare ce permite personalizarea sa cu funcții suplimentare ale opțiunilor Logitech. Logitech MX Anywhere 2S are un buton de precizie, care permite comutarea între click-to-click și derularea rapidă.

Ambii mouși sunt creați pentru a se potrivi în mâna oricărui utilizator. Logitech MX Master 2S sprijină mâna și încheietura mâinii într-o poziție confortabilă și naturală, în timp ce Logitech MX Anywhere 2S oferă confort și control oriunde – acasă, la serviciu sau în mișcare.

Prețuri și disponibilitate

Noii mouși vor apărea în anumite magazine de specialitate începând cu luna iunie dar și pe Logitech.com. Modelul MX Master 2S va avea un preț de 479 lei, în timp ce mouse-ul Logitech MX Anywhere 2S va avea prețul de 399 lei.

Un alt mouse care este compatibil cu Logitech Flow, Logitech M590 Multi-Device Silent, este disponibil pe Logitech.com și doar în anumite magazine de specialitate pentru suma de 219 LEI. Acest mouse fără fir, extrem de productiv are conectivitate duală, derulare foarte precisă și un design curbat.