Liderii civic tech din lume se reunesc la Code for All București

Code for Romania, parte a rețelei internaționale de organizații Code for All, va găzdui prima reuniune mondială a specialiștilor în design și tehnologie dedicată proiectelor de interes civic. Centrul lumii civic tech pentru cinci zile, Summit-ul Global ”The Heroes of Tech” se va desfășura între 8 și 12 octombrie 2018 și va aduce alături reprezentanți din peste 20 de țări de pe toate continentele.

”Faptul că organizăm primul Summit Global Code 4 All în România este o recunoaștere uriașă a rolului nostru în domeniul civic tech, în condițiile în care astfel de proiecte valorează zeci de milioane de dolari la nivel global. Mii de profesioniști din domenii precum dezvoltare, IT, comunicare, design, cercetare și project management au investit în mod constant timpul și abilitățile lor pentru a produce schimbări esențiale în comunitățile din care fac parte. Summitul global Code for All: The Heroes of Tech este evenimentul la care trebuie să participe în acastă toamnă fiecare organizație care vrea să contribuie la o societate mai bună”, spune Bogdan Ivănel, CEO Code for Romania.

Summit-ul își propune să traseze strategiile de dezvoltare în domeniu pentru următorii ani, având un focus practic, aplicat, de aceea agenda include sesiuni de prezentări și paneluri de discuții, workshop-uri și grupuri de lucru, dar și evenimente speciale conexe, totul într-un format interactiv care să stimuleze transferul de cunoștințe între țările participante și care să genereze soluții concrete de contribuție la o societate mai bună. Evenimentul va fi o experiență unică de conectare și informare pentru toți participanții, precum și o ocazie excelentă de networking și generare de proiecte locale și internaționale de impact.

Invitați de marcă, participare internațională

La eveniment vor fi prezenți Justin Arenstein, Head of Code for Africa, care cu ajutorul tehnologiei și instrumentelor digitale ajută la transformarea mediului jurnalistic în Africa, oferind populației acces la instrumente digitale și la educatie media, precum și Alma Rangel, Codeando Mexico, care va vorbi despre scalarea la nivel global a ecosistemului pentru managementul dezastrelor naturale, dezvoltat în urma cutremurului din Mexic.

Micah Sifry, de la Civic Hall New York; Greg Kempe de la OpenUp South Africa; Marnie Webb, unul dintre liderii TechSoup Global; Betsy Beaumon, presedinte Benetech, Lia Milito, Civic Hall Toronto și Lina Patel, Code for Australia sunt alte nume care vor fi prezente la eveniment.

Membrii rețelei Code for All din toată lumea, alături de alte organizații de civic tech și de partenerii lor instutionali și nu numai, precum și reprezentanți ai TechSoup Global, Civic Hall, Hivos, TransparenCEE, Fundația ePaństwo vor ajunge în Bucuresti în luna octombrie – lista va fi actualizată pe site-ul evenimentului pe măsură ce și alte organizații își confirmă prezența la eveniment.

”The Heroes of Tech” va reuni participanți din Australia, Belgia, Canada, Croația, Germania, Ghana, Jamaica, Japonia, Kenya, Mexic, Moldova, Olanda, Nigeria, Pakistan, Polonia, România, Slovenia, Africa de Sud, Taiwan, Marea Britanie și SUA. Lista continuă să fie actualizată.

Programul summitului include:

08.10.2018 – The Power and Impact of Civic Tech

Cum măsurăm productivitatea și impactul în civic tech și metode de a le eficientiza. Subiecte: Productivitate & impact în civic tech // Community building // Open data // Open Source // Infrastructură tech

09.10.2018 – Scaling Civic Tech

Cum organizăm și cum filtrăm informațiile pentru a construi soluții care răspund problemelor la scară globală. Subiecte: Organizarea și filtrarea informațiilor // Scalare de la local la global // Civic tech la nivel global // Exemple de impact, colaborare și co-creare la nivel internațional

10.10.2018 – Civic Tech & the Wider Context

Cum implicăm alte organizații interesate și cum construim pentru, dar și împreună cu acestea. Subiecte: Designing for social good // Cartografierea problemelor de rezolvat // Civic Tech și Gov Tech // Colaborarea cu societatea civilă // Activarea altor părți interesate: instrumente și educare

11.10.2018 – Sustainable Civic Tech

Cum creăm sustenabilitate și efecte pozitive în lanț prin civic tech. Subiecte: Strategii pentru a obține finanțare și impact // Storytelling & comunicare // Lupta contra efectului burnout la nivel organizațional și indivdual

12.10.2018 – Code for All – Moving Forward

Mai multe detalii referitoare la agendă și organizare vor fi disponibile pe website-ul evenimentului https://heroesoftech.com/, precum și pe pagina de Facebook a organizatiei Code for Romania https://www.facebook.com/code4romania/