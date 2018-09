Lideri din mediul guvernamental-privat negociază cele mai importante teme din digitalizare la Digital Romania International Forum III: Women Leadership in Industry 4.0

Digital Romania International Forum (DRIF) III, organizat de către Smart Everything Everywhere (SEE) luni, 17 septembrie 2018, așază la aceeași masă lideri din mediul guvernamental și privat pentru a dezbate cele mai importante teme cu privire la digitalizare pentru anul viitor, la nivel național și internațional.

Sub tema leadership-ului feminin în IT, a treia ediție a evenimentului se desfășoară în contextul conversațiilor pe teme digitale ce vor avea loc în cadrul Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări. La eveniment vor participa oficiali ai Comisiei Europene, Președinției României, Consiliului Atlantic al Statelor Unite, Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, Ambasadei Israelului la București, precum și reprezentanți de calibru ai mediului privat de afaceri. Sponsorii principali ai DRIF III sunt eMAG și CyberSwarm.

La nivel european, România se bucură de a doua cea mai mare rată de reprezentare a segmentului feminin în sectorul digital (25,7% comparativ cu media EU de 16,2%). Țara noastră se află, de asemenea, în top 10 Global Women Entrepreneurs Market Index. Tema principală curentă a DRIF III – Women Leadership in Industry 4.0 – se prezintă astfel ca o necesitate, în contextul oportunităților naționale la nivel european și transatlantic de pe parcursul întregului an viitor. Promovând și consolidând paritatea de gen în domeniul digital, transformând-o într-un obiectiv național pentru competitivitate, creștere și coeziune socială, România poate deveni un exemplu de bune practici, asumându-și un rol de leadership la nivel european și internațional.

„România are o serie de șanse de a contribui semnificativ la viitorul Uniunii Europene și la relația transatlantică: ediția 2018 a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mări, preluarea Președinției Consiliului European și găzduirea Summit-ului de la Sibiu. Ne dorim ca forumul să consolideze agenda României pentru acestea, susținând demersurile de poziționare a țării noastre ca partener matur, pe termen lung, în construcția europeană. În același timp, întâlnirea va creiona priorități la nivel național în domeniul digital pentru anul care vine” , a declarat Dan Nechita, Președinte al Smart Everything Everywhere, organizator al DRIF III.

Sistemul antreprenorial românesc are potențialul de a deveni relevant la nivel european și global. În acest sens, sunt necesare politici aliniate la agenda internațională, o direcție coerentă bazată pe o serie de priorități naționale, dar și suport nu doar din partea statului român, din partea UE și a partenerilor strategici. Digitalizarea nu se petrece izolat de societate – guvernarea democratică, aplicabilitatea legilor, predictibilitatea și stabilitatea economică și politică sunt aspecte esențiale pentru tranziția către o economie și societate digitală.

Cele trei panel-uri de discuții ale DRIF III se vor concentra pe subiecte de interes pentru agenda digitalizării în 2019. The Future of Work and Production, moderat de către Diana Popp, Vice Președinte SEE, pune în discuție cu seniori din industrie abilitățile digitale, atât elementare, cât și avansate, elementele componente ale viitoarei forțe de muncă, producția în era industriei 4.0, precum și viitorul educației formale și al antreprenoriatului. Moderat de către Bareket Knafo, Șefa Misiunii Economice și Comerciale a Statului Israel în România, panelul The Future of the Human Body, Health and Mind tratează digitalizarea în sănătate, evoluția în e-sănătate prin aplicarea de tehnologii inovatoare, dar și cum ar putea arăta viitorul pentru mintea și corpul uman. Toate potențialele provocări ale unei națiuni – apărare, energie, hrană, siguranță financiară – se virtualizează treptat în era digitală. Panelul The Future of our Security, cu moderator Nadia Crișan, Senior Vice President, McGuireWoods, analizează, la nivel național, european, dar și transatlantic, potențiale amenințări în spațiul cibernetic, vizând securizarea viitorul digital.

Printre vorbitorii Forumului se numără Corina Crețu, Comisar European pentru Politică Regională; Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite în România; Kevin Hamilton, Ambasadorul Canadei în România; Ambasadorul Sorin Ducaru, fost Secretar-General Adjunct NATO și Ian Steff, Assistant Secretary în cadrul Departamentului de Comerț al Statelor Unite.

Totodată, în cadrul forumului vor fi expuse o propunere de fond virtual de investiții complementar 3SI Fund (fondul de investiții al inițiativei celor Trei Mări) — cu accent pe start-up-uri și scale-up-uri în domenii digitale cheie: inteligență artificială, blockchain, securitate cibernetică și e-sănătate — și EveryGirl Everywhere, inițiativă SEE la firul ierbii menită să crească rata de participare feminină în domeniul digital din România pentru anii următori.

Mai multe informații despre Digital Romania International Forum III – “Women Leadership in Industry 4.0” sunt disponibile pe pagina evenimentului http://see40.org/2018forum.