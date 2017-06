LG plănuiește să-și lanseze noile vârfuri de gamă și mai devreme decât a făcut-o până acum

Tweet on Twitter

LG V20 a fost surpriza plăcută a companiei sud-coreene din cea de a doua parte a anului trecut. A fost și telefonul care a salvat compania de la un an rușinos la capitolul vânzări de telefoane, în condițiile în care LG G5, vârful de gamă din 2016 nu a convins prea mulți cumpărători.

Acesta a fost lansat în luna septembrie a anului trecut, iar mai toată lumea se așteaptă ca LG V30, modelul din acest an, să fie lansat în aceeași lună. Presa sud-coreeană are, însă, informații diferite în această privință, anunțând o lansare timpurie. Este posibil ca LG V30 să fie lansat în luna august a acestui an.

Se pare că LG ar avea planuri similare și în privința vârfului de gamă din 2018, LG G7, adică să-l scoată la vânzare cu două luni înaintea competitorilor pentru a profita de o perioadă cât mai lungă în care să fie singurul flagship nou de pe piață.

LG a încercat să fure startul și în acest an, dar planurile nu au mers chiar așa de bine. Au vândut mai bine la începutul acestui an, decât în 2016, dar compania sud-coreeană s-a chinuit pur și simplu să aducă telefoanele în cât mai multe piețe.

A prezentat LG G6 cu o lună mai devreme decât a prezentat Samsung seria Galaxy S8, dar cu excepție Coreei de Sud și a SUA, în multe alte țări, a ajuns în magazine în cam același timp cu telefoanele rivalilor de la Samsung. Degeaba ai o idee bună dacă nu o execuți așa cum trebuie.