LG lansează ”discret„ LG Q8 în Italia

Deși, fanii celor de la LG sunt atenți la ce se întâmplă cu modelul LG V30, care va fi lansat la finele acestei luni, pe data de 31 august, cu o zi înainte de IFA Berlin 2017, în Capitala Germaniei, iată că sud-coreenii au lansat un nou telefon, destul de discret, în Italia.

LG extinde seria ”Q” cu un nou model, LG Q8, după ce în urmă aproape două săptămâni lansase modelele LG Q6, LG Q6α și LG Q6+. Seria Q6 a luat naștere din ceea ce ar fi trebuit să fie modelul LG G6 mini, la care s-a renunțat, iar LG Q8 este inspirat dintr-un alt telefon de la LG.

LG Q8 este practic un LG V20 mai mic și rezistent la apă, caracteristică de care modelul lansat anul trecut nu a beneficiat.

În rest, singura mare diferență dintre Q8 și V20 este aceea a dimensiunilor ecranului, V20 avea un ecran de 5,7 inci, iar modelul Q8 are un ecran de 5,2 inci, cu aceeași rezoluție Quad HD (2560×1440 pixeli).

Dispune, în schimb, de același ecran secundar, așezat în partea de sus a ecranului principal, la fel ca și modelul LG V20.

Lista de specificații ne mai arată că LG Q8 vine cu platforma Snapdragon 820, cu procesor quad-core, tactat la 2,15 GHz, procesor grafic Adreno 530, 4GB memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare intern, slot pentru card microSD de până la 2TB.

Camera principală are doi senzori, unul de 13 MP, iar celălalt de 8 MP (LG V20 avea o combinație de 16+8MP), iar camera frontală are un senzor de 5 MP. Telefonul este alimentat de o baterie de 3.000 mAh, rulează Android 7.0 și are certificare IP67 ce îl face rezistent la apă.

Deocamdată nu este clar dacă telefonul va fi disponibil și în alte țări, dar nu vedem de ce nu. Din păcate, nici despre prețuri nu știm nimic, pentru că LG Italia încă nu a oferit această informație, dar vom reveni dacă apar noi detalii.