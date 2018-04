LG G7 ThinQ apare într-o presupusă imagine oficială

Tweet on Twitter

Mai sunt 8 zile până la prezentarea oficială a noului vârf de gamă al companiei sud-coreene, dar LG G7 ThinQ își face apariția într-o presupusă imagine oficială, în care ne este prezentat din toate unghiurile.

Nu mai este o surpriză că LG a ales să instaleze un ecran cu breton, pentru că acesta este trendul și au fost destul zvonuri pe această temă. În plus, la finele lunii martie și-a întrebat pe un forum fanii ce părere au despre acest tip de ecran.

Un lucru bun este acela că în imaginea postată de celebrul zvonac Evan Blass (@evleaks) pe Twitter se vede că LG nu renunță încă la mufa jack pentru căști, de care tot mai mulți producători de debarasează.

Totodată, vedem că într-adevăr LG G7 ThinQ are un buton fizic în plus pe ramă, pe lângă cele de volum și power. Despre acest buton în plus, se spune că va fi pentru activarea asistentului virtual de la Google.

Dar mai avem puțin timp până la prezentarea lui și vom afla în curând, în mod clar, ce rol va avea acest buton extra.