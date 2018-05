LG G7 ThinQ a fost lansat oficial – dotări de top, ecran de iPhone, nimic prea surprinzător

Compania sud-coreeană și-a lansat în sfârșit vârful de gamă de primăvară, modelul LG G7 ThinQ, și deși ne-am fi dorit să avem parte și de surprize nu au fost.

Cam tot ce trebuia aflat despre telefon a fost aflat cu mult timp înainte așa că aceată prezentate a fost ca o confirmare a zvonurilor și speculațiilor anterioare, care într-o bună măsură au fost corecte.

După cum puteți vedea din imagini, vine cu deja celebrul ”breton„ în ecran, element de design împrumutat ca mulți alți producători de telefoane cu Android, de pe iPhone X-ul de la Apple. Vestea bună este aceea că utilizatorii vor avea opțiunea să ascundă bretonul dacă nu le place.

Ecranul are 6,1 inci, raport 19,5:9, deci unul destul de alungit, iar LG spune că ”urechile” de lângă ”breton” sunt defapt un ecran secundar. Mă rog. LG încearcă să mai diminueze din faptul că a copiat, ca mulți alții, un element de design de la Apple.

Și este confirmat oficial și faptul că are un buton fizic în plus pe partea laterală, altul în plus față de cele pentru volum și închidere, care este dedicat activării asistentului virtual Google Assistant, similar cu butonul Bixby de pe telefoanele de la Samsung.

Ca dotări, telefonul vine cu tot ce ne-am putea aștepta de la un telefon de top în 2018. Procesoare Snapdragon 845, camere duale, încărcare wireless și suport AI pentru camere. Cam acesta este aspect pe care mai toți producătorii se concentrează în acest an, de la Samsung, LG și Huawei, și până la micii producători din China.

Gășiti mai jos restul specificațiilor.

Telefonul va fi disponibil în patru variante de culoare, denumite de companie New Platinum Gray, New Aurora Black, New Moroccan Blue and Raspberry Red.

Va fi lansat în zilele următoare în Coreea de Sud, iar în perioada următoare va ajunge în piețele majore din America de Nord, Europa, American Latină și Asia.

Compania nu a anunțat oficial prețul, dar ultimele zvonuri indicau un preț în jurul a 850 de euro în Europa, potrivit unei liste de prețuri a unui operator olandez.

Specificații LG G7 ThinQ

Ecran – FullVision 6,1 inci (3120×1440 pixeli) raport 19,5:9, Gorilla Glass 5

Procesor – Snapdragon 845, octa-core 2,8GHz, + procesor grafic Adreno 630

Memorie – 4GB RAM + 64GB stocare / 6GB RAM + 128GB stocare și slot pentru card de până la 2TB

Sistem de operare – Android 8.0 (Oreo) cu interfață LG UX

Camera principală – 16MP f/1.6, + 16MP f/1.9, Bliț LED

Cameră frontală – 8MP f/1.9

Dimensiuni – 153.2 x 71.9 x 7.9mm; Weight: 162g

Audio – 3.5mm audio jack, 32-bit Advanced Hi-Fi Quad DAC, Boombox Speaker

Conectivitate – 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, USB Type-C

Baterie – 3000mAh Quick Charge 3.0, Încărcare wireless

Altele – Senzor de amprentă, Buton dedicat Google Assistant, rezistență apă și praf (IP68), certificare MIL-STD 810G pentru rezistență la șocuri