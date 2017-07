LG G6 mini va fi lansat cu numele LG Q6

Prin luna aprilie se discuta la un moment dat despre o potențială lansare a unei versiuni ”mini” pentru LG G6, dar între timp nu s-a mai auzit nimic.

Deși părea că LG nu va mai face nimic cu acest model, se pare că sud-coreenii vor aduce acest telefon pe piață, dar nu cu numele LG G6 mini, ci cu numele LG Q6, model care tocmai a primit certificare din partea FCC, anunță cunoscutul zvonac, Evan Blass (@evleaks), pe pagina sa de Twitter.

Potrivit acestuia, noul telefon va avea un ecran cu raport 18,5:9, asemănător cu cel de pe al ecranelor de pe Galaxy S8 și S8 Plus, de la Samsung. Evident, va avea design asemănător cu cele de la LG G6.

This will be known as the LG Q6 (recently hit FCC under model number M700) — also 18.5:9, but with a single 13MP camera & 3GB RAM. https://t.co/JdSJi8e4wL

— Evan Blass (@evleaks) June 30, 2017