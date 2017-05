Lenovo primește certificare pentru șapte telefoane Moto

Chinezii de la Lenovo au primit din partea WiFi Alliance, certificare pentru nici mai mult nici mai puțin de șapte noi terminale care vor fi vândute sub brandul Moto.

Modelele care au primit certificare au numere de serie foarte asemănătoare: XT1770, XT1772, XT1773, XT1724, XT1725, XT1726 și XT1721, ceea ce ar putea însemna că ar putea fi aceeași gamă de telefoane dar cu versiuni diferite de echipare.

Dintre acestea, un singur număr este cunoscut, modelul XT1773, care este modelul Moto E4 Plus, care a primit certificare și din partea FCC, autoritatea americană care-și dă acordul ca un produs să poate fi vândut în SUA.

Nu știm, dacă toate celelalte modele care au primit certificare WiFi Alliance, sunt doar versiuni ale modelului Moto E4, pentru că Lenovo, care a decis să închidă divizia ZUK Mobile, plănuiește ca toate telefoanele mobile care vor fi produse pe viitor să fie sub brandul Moto. Încă nu este clar, dacă și viitoarele modele Lenovo vor fi lansat sub acest brand.

În plus mai sunt și zvonuri referitoare la lansarea modelelor Moto C și C Plus. Dar, cu siguranță vom afla care este misterul din spatele acestor certificări.