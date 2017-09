Lenovo lansează modele K8 și K8 Plus – telefoane de buget cu dotări interesante

Lenovo și-a concentrat în ultimele luni atenția mai mult pe brandul Moto, compania chineză deținând Motorola, dar iată că revine pe piața smartphone și cu telefoane sub propriul brand, anunțând modelele Lenovo K8 și K8 Plus.

Practic sunt două telefoane foarte similare, împărțind foarte multe specificații și trăsături. Ambele au aceleași dimensiuni, având ecrane de 5,2 inci, numai că pe modelul K8 rezoluția maximă este HD (1280×720 pixeli), iar cel de pe K8 Plus este Full HD (1920×1080 pixeli). Au aceeași baterie de 4.000 mAh, rulează pe aceeași versiune curată de Android 7.1.1 Nougat, aceeași cameră frontală pentru selfie-uri de 8 MP și senzor de amprentă. Au și aceeași greutate: 165 de grame.

Camerele principale sunt însă diferite. Modelul K8 Plus are cameră duală cu senzori de 13MP și 5MP, iar K8 are cameră principală cu doar un singur senzor de 13MP. Al altă diferență importantă este modelul de procesor, modelul K8 Plus fiind motorizat de o platformă MediaTek Helio P25, iar modelul K8 de o platforme Helio P20.

Modelul K8 va avea versiuni de 2GB și 3GB memorie RAM, în timp ce modelul K8 Plus va avea versiuni de 3GB și 4GB memorie RAM. K8 vine în versiuni de 16GB și 32GB stocare internă, iar K8 va fi disponibil doar cu 32GB memorie internă. Ambele telefoane au slot pentru card microSD.

Deocamdată, dintre cele două modele, K8 Plus este primul care iese la vânzare. Mai întâi în India, la un preț de 10.999 rupii, adică undeva în jurul a 143 de euro. Deocamdată, nu a anunțat nimic legat de modelul K8, nici dacă unul din aceste modele vor fi lansate și-n afara Asiei. Cel mai probabil nu, pentru că Lenovo pare să mizeze mai mult de brandul Moto acum.