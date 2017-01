Tweet on Twitter

Share on Facebook

Compania americană a lansat la CES 2017 o mulțime de soluții, printre care și laptopuri Dell și Alienware pentru gaming. Pentru profesioniști există soluții scumpe de la Alienware, iar pentru gamerii ocazionali există acum produse Dell.

Chiar dacă Alienware satisface cerințele gamerilor care doresc performanţe ridicate şi experienţă premium de PC gaming, există încă o nevoie pentru sisteme de gaming de performanţă mai accesibile ca preț. Ca urmare a faptului că nu toată lumea practică jocuri în aceeaşi manieră, noua linie de produse Inspiron pentru gaming oferă jucătorilor o gamă mai largă de preţuri de referinţă şi sisteme de joc preinstalate. Cel mai nou laptop, Inspiron 15 Gaming, care se lansează acum, este doar primul dintr-o serie de produse Inspiron pentru gaming la care gamerii se pot aştepta în curând. Dell este hotărât să continue să investească în portofoliul său de produse de gaming şi în extinderea acestuia pentru jucătorii care au preţul printre criteriile de alegere.

Dell Inspiron 15 Gaming

Laptopul este disponibil cu procesoare Intel Quad Core de generaţie 7 şi grafică Pascal de la NVIDIA, incluzând NVIDIA GeForce GTX 1050 şi 1050Ti, modelul oferă imagini de joc contrastante, detaliate, cu umbre, texturi şi efecte realiste. Are soluție de răcire cu fante proiectate special care disipează căldura. Ecranul anti-strălucire de ultra-înaltă definiţie oferă claritate, chiar în medii extrem de luminoase.

Soluţia Waves MaxxAudio Pro oferă control şi tuning audio care maximizează posibilitățile difuzoarelor şi subwoofer-ului laptopului, oferind un sunet clar cu spațialitate importantă pentru muzică şi materiale video. Bateria de mare capacitate (74 WHr) menţine utilizatorii în joc sau prelungeşte durata de urmărire video pe ecran între două încărcări succesive.

Noi modele Alienware

Construite pentru gaming 4K, realitate virtuală şi pentru cele mai pretențioase cereri ale celor mai noi jocuri PC, produsele Alienware se deosebesc ca marcă de gaming de specialitate şi înaltă performanţă. Linia Alienware include echipamente VR şi 12k – ready, plus noi notebook-uri VR-ready care incorporează o lungă listă de progrese inginereşti. Cu noi procesoare Intel Core de generație 7, grafică NVIDIA, plus tehnologie suplimentară SSD, produsele Alienware își extind performanţele la început de an. Aceasta înseamnă mai multe opţiuni pentru laptopurile Alienware 13, 15 şi 17, inclusiv baterii opţionale de 99WHr pentru Alienware 15 şi 17, pentru 10 sau mai multe ore de viaţă a bateriei cu un ecran Full HD. Desktopul Alienware Aurora îşi măreşte performanţa cu noi procesoare Intel; o creştere a performanţei de până la 10% pentru Cinebench R15 CPU şi de 18% pentru 3DMark’s Time Spy CPU, exact ceea ce le trebuie gamerilor ca să înceapă cu bine anul 2017.