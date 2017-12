La ce s-au uitat românii pe YouTube în 2017

Mai avem câteva săptămâni bune până la finele acestui an, dar cei de la Google au făcut deja o retrospectivă a activității românilor pe YouTube, cea mai populară platformă de conținut video din lume.

Indiferent de tipul de conținut, vedeta incontestabilă a acestui an este „Despacito”. Atât în varianta originală, cât și „cover”, Despacito este liderul popularității pe YouTube, se arată într-un comunicat al celor de la Google România. Listele YouTube Rewind cuprind video-uri încărcate în 2017 și sunt create pe baza vizualizărilor din România, luând în calcul și gradul de interactivitate al video-urilor și tipul lor.

Top 10 video-uri virale în România în 2017 (non-music)

Rețeta viralizării anul acesta a fost combinația dintre umor și muzică, fie că e vorba despre „cover-uri” după cea mai populară piesă a anului, Despacito, înfruntări parodice pe muzică între YouTuberi populari – vezi Vlad Munteanu vs. Selly, sau stand-up comedy pe ritmuri de hip-hop. O abordare asemănătoare, la care se adaugă personaje simpatice, aduce în topul de anul acesta o reclamă: #bebebine de la OLX. O altă prezentă în top 10 de anul acesta este conținutul de televiziune, printr-un moment al emisiunii iUmor.

Top 10 cele mai populare video-uri muzicale pe YouTube în România în 2017

Piesa care a bătut anul acesta toate recordurile pe YouTube – cea mai vizualizată din toate timpurile, singura cu peste 4 miliarde de vizionări, este și în topul preferințelor muzicale pe YouTube România în 2017. Șapte piese autohtone se află în topul de anul acesta, Smiley și Inna fiind muzicienii care întregesc podiumul muzicii de anul acesta.

Cele mai populare video-uri pe YouTube la nivel global (non-music)

