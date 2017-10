iPhone X va genera venituri de peste 14 miliarde de dolari pentru Samsung

Tweet on Twitter

Știu! Sună ciudat titlul, dar nu este greșit. Pentru cei care nu știți sau poate ați uitat, Samsung este cel mai important furnizor de componente pentru noile modele iPhone X.

Samsung le furnizează celor de la Apple, ecrane OLED, chipuri de memorie, baterii, condensatori ceramici, conectori flexibili și chiar câteva plăcuțe rigide cu circuite necesare pentru modelele iPhone X.

Potrivit companiei de cercetare de piață Counterpoint Research, citată de publicația americană The Wall Street Journal, Samsung le vinde celor de la Apple componente în valoare de circa 110 dolari pentru fiecare model de iPhone X.

În aceste condiții, ținând cont de actualele previziuni de vânzări, analiștii de la Counterpoint Research estimează că iPhone X va genera pentru companiile din grupul Samsung, venituri de 14,3 miliarde de dolari. Majoritatea predicțiilor de vânzări indică un total de 130 de milioane de modele iPhone X, vândute până în vara anului 2019.

Partea mai interesantă este că Apple pare să fie un client mai bun decât divizia de mobile din cadrul Samsung Electronics. Celelalte divizii Samsung furnizează componente în valoare de 202 dolari pentru fiecare mnodel de Galaxy S8 produs, dar veniturile generate anticipate se ridică la doar 10,1 miliarde de dolari.

Chiar și așa, grupul Samsung are doar de câștigat. Succesul marilor rivali de pe piața smartphone se poate dovedi a fi un lucru bun chiar și pentru cei de la Samsung.

Acum, rămâne de văzut cât de bine se va vinde și iPhone X, pentru că un ultim sondaj arată un interes mult mai scăzut față toate de cele trei modelele iPhone din acest an, inclusiv iPhone X, sub nivelul de interes de anul trecut când au fost lansate modelele iPhone 7 și 7 Plus.