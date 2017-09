Tweet on Twitter

Probabil una dintre marile așteptări a fanilor Apple față de iPhone X este aceea a unei autonomii mai mari. Utilizatorii de iPhone-uri știu cel mai bine că unul din neajunsurile lor cele mai mari este acela au autonomiei.

Rar întâlnit un posesor de iPhone să spună că-i ajunge bateria de dimineața până seara. Doar pe cei care nu folosesc prea intens telefonul. Cifrele oferite de Apple în legătură cu bateria de pe iPhone X spun că noul model, ce va ajunge în magazine abia în luna noiembrie, oferă o autonomie de 21 ore în convorbiri, 12 ore de navigat pe internet, 13 ore de redare conținut video și 60 de ore de redare conținut audio.

Cifrele sunt mai mari ca în cazul modelului iPhone 8 și egale cu cele pentru iPhone 8 Plus. Dintre posesori mai vechi de telefoane, cei care au avut iPhone 6S Plus și iPhone 7 Plus sunt cei care nu prea se plâng de bateria telefonului. Poate că și iPhone X va reuși să-i surprindă plăcut pe fanii Apple.

Și ar avea șanse pentru iPhone X are două baterii în interior. Sunt așezate în formă de ”L” și împreună strâng 2.700mAh, cu doar 300 mAh mai puțin decât bateria de pe Galaxy S8, cu 600 mAh sunt Galaxy Note 8 și 1,000 mAh sunt Galaxy S8 Plus.

De la anul, Apple va miza pe o singură baterie construită în formă de ”L” pentru a profita de puținul spațiu disponibil în interiorul telefoanelor de anul viitor.

Așa cum notam ieri, bateriile de pe toate cele trei iPhone-uri noi, inclusiv iPhone X sunt produse de divizia LG Chem și, surpriză, Samsung SDI, divizia celor de la Samsung care produce baterii, unul din personajele negative de anul trecut, când bateriile de pe Galaxy Note 7 luau foc.