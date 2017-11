iPhone 8, sub 8 Plus în vânzări, dar iPhone 7 le-a bătut pe amândouă la un loc, în T3 2017

Noua generație iPhone 8 este de departe cea mai dezamăgitoare serie de telefoane din istoria Apple. Deși sunt mai noi, vin cu încărcare wireless, cu panouri spate din sticlă, nu au reușit deloc să convingă prea mulți doritori.

Oricum erau dezavantajate de iPhone X, modelul pe care majoritatea fanilor Apple l-a așteptat deși este mult mai scump decât frații săi din acest an, dar modelele iPhone 8 și iPhone 8 Plus s-au făcut de râs în fața modelului iPhone 7, lansat cu un an în urmă.

Potrivit celui mai recent raport realizat de compania de cercetare de piață Canalys, iPhone 8 Plus a devenit primul model ”Plus” din portofoliu Apple care își depășește fratele mai mic în vânzări. Nu ar fi fost o surpriză pentru că modelele cu ecrane mai mari au început să câștige teren încă de la modelul iPhone 6s Plus, iar modelul iPhone 7s Plus nu a fost departe de modelul iPhone 7.

Dar partea cea mai dezamăgitoare pentru modelele iPhone 8 și 8 Plus este că ambele au fost depășit în vânzări de iPhone 7, telefon lansat cu un an în urmă. Potrivit datelor Canalys în al treilea trimestru al acestui an, iPhone 8 și iPhone 8 Plus au totalizat un volum de 11,8 milioane de unități, dar în aceeași perioadă s-au vândut 13 milioane de modele iPhone 7.

Se pare că îmbunătățirile aduse pe iPhone 8 și 8 Plus nu au fost suficiente să-i convingă pe cumpărătorii de iPhone-uri, care au preferat să cumpere modelul de anul trecut, decât să plătească 200-250 de dolari în plus pentru încărcare wireless sau pentru noile procesoare Apple A11 Bionice.