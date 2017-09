iPhone 8 și 8 Plus au baterii mai mici decât 7 și 7 Plus! Nici iPhone X nu stă prea bine

Tweet on Twitter

Apple a primit certificare în China pentru toate cele trei modele noi de iPhone din această toamnă ocazie cu care putem vedea cu ce baterii sunt dotate. Mă refer aici la capacitatea lor.

Concluzia este simplă, toate au baterii mai mici decât generația anterioară. Dacă iPhone 7 avea baterie de 1,960mAh, iPhone 8, care se vrea o versiune actualizată a primului model, are o baterie de 1,821mAh.

iPhone 7 Plus avea o baterie de 2.900mAh, în timp ce versiunea sa actualizată, adică iPhone 8 Plus are o baterie de 2.675mAh. După cum vedeți, ambele modele din 2017 au baterii mai mici decât cele de anul trecut.

iPhone X are o baterie puțin mai mare decât iPhone 8 Plus, dar este mai mică decât cea de pe iPhone 7 Plus, adică de 2.716mAh.

Apple se laudă, în schimb, că noile iPhone-uri sunt mai eficiente din punct de vedere al consumul de energie decât modelele anterioare, așa că să sperăm că autonomia va putea fi îmbunătățită printr-o eficiență mai mare.

iPhone-urile sunt printre cele mai bune telefoane în fiecare an, dar întotdeauna au suferit la capitolul baterie. Poate din acest an, fanii iPhone nu vor mai avea motive să se plângă.