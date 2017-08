Machetele de iPhone 8, 7s și 7s Plus apar împreună într-o fotografie

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Cam o lună, o lună și un pic ne mai desparte de momentul în care Apple va lansa noile iPhone și pentru prima dată machetele celor trei telefoane, presupuse a fi prezentate luna viitoare, și-au făcut apariție într-o nouă poză spion.

Este prima dată când există ilustrație comună și este una dintre puținele indicii că iPhone 7s și 7s Plus nu au fost scoase din calcul de Apple, pentru că în ultima vreme atenția a fost concentrată atât de mult pe iPhone 8, că am și uitat de ”S”-uri. De la stânga la dreapta aveți, iPhone 7s Plus, iPhone 7s și iPhone 8.

Noile ”S”-uri coincid ca design cu modelele, încă, actuale de telefoane de la Apple, în timp ce modelul iPhone 8, mult așteptatul iPhone aniversar, se potrivește descrierilor din zvonurile și randările neoficiale.

Sursa acestor imagini susține că, potrivit machetelor toate modelel au capacul din spate din sticlă, ceea ce confirmă zvonurile că ambele telefoane vor beneficia de încărcare wireless.

Fotografiile sunt reală, fără îndoială, rămâne de văzut dacă modelele din imagine sunt reale și nu sunt modele printate de vreun fan. Au fost destul de multe astfel de modele în ultimele luni, din partea unor zvonaci care și-au dorit ceva mai multă notorietate și au inventat povești.