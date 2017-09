iPhone 7s va avea 2GB de RAM, iar iPhone 7s Plus și iPhone 8 3GB de RAM

În cursa ”înarmărilor” Apple pare să fie cea mai puțin entuziasmată și/sau entuziasmantă companie. Gigantul din Cupertino nu s-a grăbit niciodată, de altfel, să pună cele mai puternice componente pe telefoanele lor.

Dacă am lua lista de specificații și nu am știi despre ce telefon este vorba și ne-ar păcăli cineva că este un telefon cu Android la bord, am zice că și cel mai puternic iPhone este doar un model de buget. Mă refer aici la modelul care la ora redactării acestei știri încă era cel mai bun telefon de la Apple, și anume iPhone 7 Plus.

Nici noile modele vor fi lansate mâine, 12 septembrie, nu par să fie extraordinare, dacă ne raportăm doar la cifre și nu la calitatea componentelor și nu am lua în calcul sistemul de operare de la Apple.

Mai devreme aflam că noile iPhone-uri vor fi echipate cu procesoare cu 6 nuclee, când majoritatea covârșitoare a modelelor cu Android la bord au procesoare octa-core, iar câteva chiar deca-core, adică au 10 nuclee.

Acum, aflăm că iPhone 7s va avea doar 2GB memorie RAM, iar modelele 7s Plus și iPhone 8 vor avea 3GB memorie RAM. Sunt telefoane de buget, cu Android la bord, care vin cu 2-3GB memorie RAM, iar pe segmentul mediu, găsești doar de la 4GB memorie RAM în sus. Nu mai zicem de segmentul premium, unde găsim și telefoane cu 8GB memorie RAM.

Totuși, toate aceste comparații funcționează doar în favoarea Apple, pentru că producătorul de iPhone-uri are un sistem de operare excepțional, care nu are nevoie de resursele de care are nevoie un telefon cu Android.

Cât despre denumirile telefoanelor, am preferat să nu le mai schimb denumirile acum cu 24 de ore înainte de lansarea oficială cum tot speculează alte site-uri. Sunt atât de multe variante de nume, încât am preferat să le numesc așa cum le-am numit în ultimele 9 luni. Oricum, mâine vom afla care sunt numele oficiale alese de Apple.