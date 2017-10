iPhone 7 se vinde mai bine decât iPhone 8

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Deși este gama mai nouă, dotată cu încărcare wireless, cu camere noi, cu sistem ARKit pentru aplicații de realitate augmentată avansate, cu panouri din sticlă, se pare că fanii Apple nu au suficiente motive de a plăti 150 de dolari în plus pentru a avea iPhone 8, în detrimentul unui iPhone 7.

Potrivit unui sondaj realizat de compania de americană de brokeraj KeyBanc Capital Markets iPhone 7 se vinde în continuare mai bine decât iPhone 8. Potrivit companiei citate, numărul de abonamente în cazul operatorului american AT&T au scăzut cu 900.000 în ultimele trei luni, iar principala cauză este lipsa de atractivitate a noilor modele din seria iPhone 8.

Analiștii firmei de brokeraj explică această lipsă de interes din partea publicului american prin faptul că noua serie nu aduce atât de multe îmbunătățiri față de seria iPhone 7, lansată anul trecut, astfel încât să merite un efort financiar suplimentar. În plus, cei care vor un telefon nou de la Apple încă așteaptă modelul iPhone X. iPhone 7 încă poate fi găsit la Apple la un preț de 549 de dolari, în timp ce noul iPhone 8 are un preț de start de 699 de dolari, iar potențialii cumpărători nu găsesc suficiente motive să plătească 150 de dolari în plus pentru un model care, cel puțin la nivel de design, este aproape identic cu modelul de anul trecut.