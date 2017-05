Investițiile în securitate IT vor crește semnificativ în acest an

Tweet on Twitter

Cum securitatea cibernetică nu mai este de mult doar un concept abstract, iar atacurile devin din ce în ce mai periculoase, cu consecințe din ce în ce mai grave, investițiile în aceste segment au crescut considerabil în ultimii ani, tendință care se va păstra și în acest an, potrivit estimărilor celor de la NetSafe.

La nivel global, în medie, impactul financiar al unei breșe de securitate a depășit anul trecut 4 milioane de dolari, valoare în creștere cu 29% față de 2013, potrivit unui studiu realizat de Ponemon Institute. Mai alarmant este timpul până la descoperirea breșei de securitate: în medie, peste 200 de zile, la care se adaugă o altă perioadă de 70 de zile până la izolarea și rezolvarea acesteia.

„În acest context, problemele apărute într-o rețea cer o rezolvare imediată, iar companiile se orientează către soluțiile de tipul Network Visibility, care oferă vizibilitate completă asupra rețelei, analizând traficul, dispozitivele utilizate, aplicațiile rulate și protocoalele de securitate”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Doru Manea, CEO al grupului NetSafe.

Investițiile în optimizarea infrastructurii de reţea generează reduceri de costuri pe segmentul IT cu până la 40%, potrivit estimărilor NetSafe.

În România, principalii investitori în soluții de securitate și infrastructură IT sunt companiile mari din domeniile IT, financiar-bancar, telecomunicații, sănătate, producție și agricultură. Acestea conștientizează riscurile la care se expun și iau măsuri pentru a limita atacurile cibernetice, investind, în medie, cu 30% mai mult decât anul trecut în securitate IT.

La polul opus se află IMM-urile, care au rămas vulnerabile în fața atacatorilor și care devin ținta hackerilor; scăpările de securitate ale acestora fiind o modalitate prin care infractorii cibernetici pot accesa contracte, listele de contacte, informațiile legate de conturi etc.