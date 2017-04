Intrarom & Genesys au primit premiul pentru “Cea Mai buna Utilizare a unei solutii tehnologice”

Intrarom, filiala din Romania a Intracom Telecom, a anuntat astazi ca a primit premiul „Best Use of Technology Award – pentru proiectul de Contact Center de la Raiffeisen Bank“ împreună cu partenerul sau, Genesys.

Intrarom si Genesys au ajutat Raiffeisen Bank România sa ofere clientilor sai o experienta imbunatatita folosind cele mai avansate tehnologii.

Intrarom a implementat o platformă completă de Contact Center pentru aproape 400 de stații de lucru bazate pe echipamente Genesys. Platforma include o serie de funcționalități (apeluri de intrare, campanii de outbound, integrare cu platforma IVR, chat, SMS și integrare si raportare Facebook), facilitand astfel echipelor implicate să se angajeze fara un efort deosebit in relatia directa cu clientul prin intermediul tuturor punctele de contact, canale si interactiuni.

„Prin soluțiile implementate, Intrarom si Genesys sprijina Raiffeisen Bank reducand timpul de asteptare a clientilor sai, in acelasi timp oferind o calitate sporita a experientei clientului prin furnizarea unor informatii rapide privind produsele si serviciile bancii 24/7“, a declarat Aneta Dan, Director Customer Care, Raiffeisen Bank România.

Kostas Fiakas, Director de Vânzări la Intrarom, a adăugat: „Este o onoare pentru noi sa primim «Premiul pentru cea mai buna utilizare a unei solutii tehnologice» pentru proiectul Raiffeisen Bank. Angajamentul nostru in imbunatatirea continua a serviciior noastre pentru raspunde așteptărilor din ce in ce mai mari ale clienților a făcut din implementarea de Contact Center pentru Raiffesen Bank un succes. Acest premiu ne incurajeaza sa oferim in continuare in parteneriat cu Genesys, o tehnologie de Contact Center de calitate superioara, alaturi de soluții și servicii avansate”.

„Livrarea unei experiențe extraordinare a clienților, precum si asigurarea satisfacției clienților sunt modalitățiprin care băncile si companiile de asigurări se pot diferenția într-un mediu tot mai competitiv“, a declarat Dl. Apostolos Kemos, Director de Vanzari la Genesys. „Soluțiile Genesys ajuta companiile și organizațiile să se angajeze mai eficient in relatia cu clienții, pe toate canalele de voce și digitale, precum și puncte de contact și, cel mai important, pentru a raspunde nevoile lor unice.“