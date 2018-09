Intracom Telecom și COMATEC Ally încep implementarea unei noi soluții IPTV într-un complex rezidențial din Regatul Arabiei Saudite

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme de telecomunicații și soluții, activând în România prin Intrarom, a anunțat astăzi că, în parteneriat cu COMATEC, va demara implementarea unei soluții IPTV într-un complex de lux din Regatul Arabiei Saudite.

Implementarea acestei soluții se bazează pe soluția fs | cdn ™ Anywhere IPTV & OTT a Intracom Telecom, platforma premiată ce permite furnizarea de conținut video de înaltă calitate pentru televizoare și dispozitive inteligente, în timp ce partenerii au în plan ca în viitorul apropiat să introducă și servicii interactive suplimentare, cum ar fi network DVR și Restart TV.

COMATEC, având o experiență demonstrată și matură atât în domeniul construcțiilor, cât și în cel al telecomunicațiilor, este un antreprenor modern din Regatul Arabiei Saudite, orientat să exploreze implementarea unor noi oportunități tehnologice cum ar fi serviciile de conținut IPTV și Over The Top (OTT) pentru piața de complexuri rezidentiale și pentru cea hoteliera, aflate in continua creștere. Atât COMATEC, cât și Intracom Telecom au agreat să colaboreze strategic pentru a adresa domeniul hotelier în Regatul Arabiei Saudite și în regiunea Orientului Mijlociu, în general.

Dl. Rad Marji, Director General COMATEC, a declarat: “Lista de implementări la nivel global a platformei fs | cdn ™ Anywhere și usurinta de extindere a capacitatii acesteia a jucat un rol cheie în procesul de luare a deciziilor. De-a lungul întregului proces, am evaluat atat agilitatea in afaceri a Intracom Telecom, cat si referintele si capabilitatile lor in domeniul tehnologic care completează perfect strategia noastră de creștere și inovare în Regatul Arabiei Saudite “.

“În cadrul Intracom Telecom suntem încântați de cooperarea cu COMATEC“, a declarat dl. Sotiris Bithas, Director de Marketing al Departamentului Telco Software Business Intracom Telecom, adăugând că “Platforma noastră IPTV / OTT a fost implementata cu succes in peste 40 de companii operatori Telco & Cablu din SUA și Europa. Așteptăm cu nerăbdare sa abordam împreună cu COMATEC provocarea de a raspunde necesităților serviciilor de conținut video digital din piața emergentă și în continuă creștere a sectorului hotelier din Arabia Saudita “.