Intracom Telecom: Performanță superioară a sistemului de capacitate larga in banda E (UltraLink ™ -GX80)

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme de telecomunicații și soluții a anunțat astăzi finalizarea testarii in mediu real a noului său sistem de radiocomunicații de mare capacitate in banda “E”, UltraLink ™ -GX80.

Aceasta operatiune s-a desfasurat in colaborare cu MTS Russia, cel mai mare operator de telefonie mobilă din țară, pentru implementarea solutiilor de conectivitate de tip “backhaul” și “fronthaul”. Compania furnizează solutiile sale in banda “E” catre MTS din anul 2016.

Mai exact, de la începutul anului, compania a efectuat cu succes trei testari in mediu real, obținând capacități superioare de transmisie pe distanțe foarte mari. Primul test a fost efectuat în zona St. Petersburg, în primul trimestru al acestui an, sistemul oferind o foarte buna stabilitate pentru modulatia maximă de 256 QAM, înseamnand o capacitatea de date a legăturii de 10 Gbps, transmisa la o distanța de 8,27 km. Legatura a fost păstrata în funcțiune pentru mai mult de 45 de zile, demonstrând performanțe excelente.

Cel de-al doilea test in mediul real a fost realizat în orașul Novosibirsk, susținând 3 interfețe CPRI, pentru conectivitate de tip “fronthaul”. Sistemul UltraLink ™ -GX80 a fost cu succes conectat la infrastructura existentă a operatorului MTS. De fapt, cele trei interfețe CPRI au deservit șase Remote Radio Heads (unitati radio la distante), dintre care trei au functionat in tehnologie 3G iar restul in tehnologie 4G / LTE Advanced. În acest fel, compania a demonstrat capacitățile superioare ale platformei UltraLink ™ GX80 de a deservi multiple tipuri de tehnologii celulare de acces radio și, astfel, a realizat economii semnificative în rețeaua de acces. Pe măsură ce testele au fost efectuate cu succes, UltraLink ™ -GX80 a demonstrat că suportă pe deplin toate funcționalitățile necesare unor astfel de aplicații (latență, etc.).

Cel de-al treilea test in mediul real s-a efectuat în Siberia de Vest, unde s-a realizat conectivitatea intre cele două orașe nordice, Salekhard și Labytnangi, peste râului Ob. Sistemul a obținut rezultate superioare de performanta, obtinand o capacitate de transfer a informatiei de aproape 9 Gbps pe o distanță de 13,64 km. Aceasta este distanța cea mai mare înregistrată pentru o astfel de conexiune de mare capacitate in banda “E”.

Dl Andrei Ushatskiy, Vicepreședinte Tehnologie și IT din cadrul MTS, a comentat: “Datorită evoluției rețelelor mobile, sunt cerute capacități de date din ce in ce mai mari în toate segmentele rețelei. Prin urmare, necesitatea de a susține capacități mai mari în rețelele de transport devine esențială în zilele noastre și în viitorul apropiat. Suntem multumiti de rezultatele testelor din mediul real pe care le-am efectuat cu Intracom Telecom si de performanta realizata de UltraLink ™ -GX80 care acopera distante foarte lungi si diferite aplicatii precum conectivitatea de tip backhaul si fronthaul.

Dl Athanasios Antoulinakis. Director General al Intracom Svyaz LLC, a declarat: “Am dori să ne exprimăm mulțumirile față de MTS Rusia pentru că ne-a oferit ocazia de a demonstra, in mediul real, performanța superioară a noului sistem UltraLink ™ -GX80, dezvoltat in-house in Centrul de Cercetare și Dezvoltare al INTRACOM Telecom. Datorită dezvoltării avansate, sistemul oferă o capacitate de transmisie de ordinul multiplilor de Gbps pe distanțe foarte lungi. În plus, avantajul unic al sistemului de a suporta interfețele CPRI, configurabil doar din parametrizarea si setările de software, oferă operatorilor flexibilitatea utilizării aceluiași sistem hardware atât pentru conectivitatea de tip “backhaul” cât și pentru cea de tip “fronthaul”, in conformitate cu necesitatile acestora. “