Intracom Telecom furnizeaza Sisteme Radio avansate pentru reteaua de supraveghere video din Varșovia

Intracom Telecom, producator global de sisteme și soluții de telecomunicații, a carui subsidiara in Romania este Intrarom, a furnizat companiei – Zakład Obsługi Systemu Monitoring m. Sf. Warszawy (ZOSM), responsabila cu sistemul de servicii de de monitorizare din Varșovia – sistemele sale de acces si transmisiuni punct la punct precum si punct la multi-punct, de ultimă generație, pe unde radio, împreună cu sistemul de management asociat, pentru a răspunde nevoilor exigente de interconectare, necesare retelei de supravegherea video a orașului Varșovia.

Mai precis, Intracom Telecom, in parteneriat cu Xentia, un distribuitor de solutii si sisteme de supraveghere precum si acces si transmisiuni in banda larga, a contribuit la renovarea si extensia graduala a retelei ZOSM inca din anul 2015. Echipamentele radio de acces si transmisiuni (WiBAS™-OSDR, OmniBAS™ si StreetNode) ale Intracom Telecom impreuna cu sistemului de management corespunzator acestor echipamente (uni|MS™), au permis crearea unei retele de inalta performanta si securitate, conectand 425 de camere video instalate in 18 districte ale Varsoviei. Aceasta retea furnizeaza un serviciu de supraveghere continuu pentru cele mai sensibile zone ale capitalei.

ZOSM Varsovia a selectat echipamentele Intracom Telecom ca urmare a unei licitatii publice, dupa o sesiune extensiva de testare a acestora din punct de vedere al capacitatii de suport si transport a traficului necesare camerelor IP de inalta definitie, controlate de catre cele 15 centre de supraveghere situate in centrele districtuale precum si comisariatele politiei.

Echipamentele de acces si transmisiuni in unde radio ale Intracom Telecom oferă Poliției Metropolitane din Varșovia informații cu privire la infracțiunile și alte evenimente care apar în zonele acoperite de sistemul de supraveghere. Este demn de subliniat si faptul că echipamentele au fost instalate și utilizate pentru a acoperi nevoile de supraveghere și trafic de date ale ZOSM în timpul summitului NATO de la Varșovia din 2016.

Jacek Łukomski, șeful departamentului tehnic al ZOSM, a declarat: “Suntem încântați că am selectat partenerii potriviți care adresează siguranța publica ca o prioritate de vârf și care ne-au ajutat să construim o rețea care asigura transmiterea evenimentelor infracționale în timp real, imbunatatind gradul de securitate fizică pentru cetățenii din orașul nostru. Exploatand portofoliul wireless SON integrat al Intracom Telecom precum și suportul implementării oferit de Xentia, am reușit să implementăm cu ușurință camerele de luat vederi în toate locațiile necesare.“

Dl. John Tenidis, Director de Marketing al Portofoliului de Soluții Wireless al Intracom Telecom, a comentat: “Intracom Telecom a investit în oferta de capabilități avansate ale rețelelelor cu microunde aplicabile sistemelor de securitate. Suntem încântați să colaborăm cu Xentia și ZOSM in Varșovia și așteptăm cu nerăbdare să contribuim cu produsele și serviciile noastre si cu ocazia altor proiecte critice viitoare”.