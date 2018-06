Ingram Micro Distribution aduce pe piata din Romania e-book readerele Rakuten Kobo

Pasionatii de lectura au posibilitatea sa achizitioneze in premiera, din Romania, e-book readerele Kobo, dispozitive de ultima generatie, care au la baza tehnologii revolutionare ce transforma cititul intr-o experienta placuta, usoara si distractiva.

“Aducem in Romania e-book readerele Kobo pentru acel segment de cititori care doresc sa includa in rutina lor zilnica beneficiile experientei digitale. Kobo foloseste tehnologia de ultima ora pentru a le permite iubitorilor de lectura, de orice varsta, sa citeasca mai multe carti la un pret mai mic, cu economie de spatiu si cu mobilitate mai mare”, a declarat Gabriel Ciucu, Director General Ingram Micro Distribution.

Kobo intra pe piata din Romania prin Ingram Micro Distribution, distribuitor unic, cu trei dintre e-book readerele de top ale companiei canadiene: Kobo Aura ONE, Kobo Aura H2O si Kobo Aura Edition 2. In aceasta vara, cititorii romani au posibilitatea sa se bucure de povestile lor preferate, chiar si in lumina directa a soarelui, datorita ecranelor anti-reflexie ale dispozitivelor Kobo. E-book readerele Kobo Aura H2O si Kobo Aura ONE le permit celor care doresc sa citeasca pe plaja sau langa piscina sa se bucure fara griji de cartile lor in apropierea apei, datorita tehnologiei HZO Protection™. Aceasta permite scufundarea completa in apa a e-book readerelor Kobo, pana la 2 metri adancime, timp de 60 de minute.

Lectura de seara, mai relaxanta

Tehnologia care sta la baza e-book readerelor Kobo Aura ONE si Kobo Aura H2O reduce expunerea la lumina albastra si permite cititorilor sa se bucure de lectura in timpul noptii, fara a le afecta somnul. Prin stabilirea unei ore de culcare, culoarea luminii imita progresia naturala a soarelui. Cititorii pot, de asemenea, sa aleaga manual propriile setari de lumina pe baza preferintelor personale.

Cititorii pot descarca intre 3000 si 6000 de carti electronice pe dispozitivele lor Kobo, in functie de modelul pe care il aleg. In plus, bateria ofera e-book readerelor Kobo o autonomie de cateva saptamani, in functie de utilizare.

O alta trasatura importanta este ca dispozitivele KOBO vin cu optiunea de personalizare a fonturilor, TypeGenius, care ofera o experienta unica de citire si include acces la o varietate de tipuri si dimensiuni de fonturi. In plus, cititorii pot ajusta marginile, evidentia pasaje, scrie note sau pot cauta cuvinte prin intermediul dictionarului integrat.

Pasionatii de lectura isi pot achizitiona cartile favorite din catalogul disponibil online pe site-ul www.Kobo.com, care cuprinde milioane de titluri, sau direct de pe dispozitivul conectat la Wifi. Pe kobo.com există și totluri în limba română. Pentru a le găsi ușor, selectați categoria și apoi limba în meniul de filtrare din partea stângă.

De asemenea, utilizatorii își pot încărca singuri e-book-uri în 14 formate: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.

E-book readerele Kobo sunt disponibile acum, in Romania, si pot fi comandate prin intermediul celor mai importanti retaileri IT&C.