Încep înscrierile pentru Sony World Photography Awards 2019, cu noi categorii și burse oferite

Noile categorii, „Documentary”, „Brief” și „Creative” lansează noi provocări pentru fotografi

Sunt anunțați 7 beneficiari ai burselor Sony

Noi imagini disponibile pe press.worldphoto.org

World Photography Organisation a anunțat deschiderea sesiunii de înscrieri pentru cea de-a douăsprezecea ediție a Sony World Photography Awards, cea mai diversificată competiție de fotografie din lume. Competiția va anunța beneficiarii burselor Sony, aleși din rândul câștigătorilor premiilor, precum și 3 categorii noi pentru ediția din 2019.

Organizat de World Photography Organisation, Sony World Photography Awards reprezintă una dintre vocile puternice din industria fotografiei mondiale. Celebrând cele mai bune fotografii contemporane din ultimul an, competiția le oferă anual fotografilor din întreaga lume expunere vastă, vizibilitate și oportunități. Sony susține competiția cu scopul de a contribui la dezvoltarea continuă a culturii fotografice din întreaga lume și de a le oferi o platformă globală fotografilor talentați. Înscrierile în competiție sunt gratuite pe www.worldphoto.org.

Alys Tomlinson, câștigătoarea Sony World Photography Awards 2018, a declarat: “Câștigarea distincției Fotograful Anului reprezintă foarte mult pentru mine. Este minunat să fiu recunoscută pentru ceea ce fac, pentru lucrul pentru care sunt atât de dedicată și pasionată. Lucrând timp de 5 ani la seria ‘Ex-Voto’, câștigarea premiului a scos în evidență rolul central al pelerinajului pentru noi toți.”

Categorii noi:

Fotografi din întreaga lume sunt invitați să se înscrie la cele 4 competiții: Professional, 10 categorii jurizate pe baza unui portofoliu de lucrări (5-10 imagini); Open, cele mai bune fotografii individuale din 10 categorii, Youth, o singură imagine înscrisă de tinerii fotografi cu vârste cuprinse între 12-19 ani și Student, competiție adresată celor care studiază fotografia. Secțiunea National Awards va premia de asemenea talentele locale în fotografie.

Ediția premiilor din 2019 este marcată de introducerea a două noi categorii în competiția Professional: Brief și Documentary. În categoria Brief, fotografii vor realiza lucrări pe o temă specifică, ‘Identity’ fiind tema aleasă pentru acest an. Categoria Documentary va cuprinde lucrări care ilustrează fapte legate de un anumit subiect, oferind o nouă perspectivă asupra problemelor contemporane. Alegerea acestor noi categorii are scopul de a atrage în continuare fotografi contemporani cât mai diverși.

De asemenea, în competiția Open a fost introdusă o nouă categorie, Creative, ai cărei parteneri vor fi Culture Trip și Eurostar.

Burse Sony:

Introduse în 2016, bursele Sony le oferă câștigătorilor premiilor oportunități pentru a se dezvolta, a-și expune lucrările și a stabili o relație continuă cu Sony. Beneficiarii sunt aleși de Sony* din rândul fotografilor selectați din competițiile Professional și Student.

Beneficiarii burselor din 2018 sunt anunțați astăzi: Alys Tomlinson (Regatul Unit), Luca Locatelli (Italia), Tom Oldham (Regatul Unit) și Balazs Gardi (Ungaria). Fiecare va primi 7.000$ (USD) pentru a-și dezvolta un proiect propriu în următorul an, iar fotografiile din cadrul acestuia vor fi expuse în cadrul Sony World Photography Awards 2019, la Somerset House, Londra.

Beneficiarii burselor din 2018 din categoria Student sunt Morgan Mulholland (Africa de Sud), Anshul Mehrotra (India) și Cao Hongmei (China). Fiecare student va primi 3.500$ (USD) pentru a lucra împreună la un nou proiect fotografic, stabilit de Sony și World Photography Organisation, ce va fi de asemenea expus la Londra.

Un nou program al burselor a fost confirmat pentru fotografii selectați pentru ediția 2019 a Sony World Photography Awards.

Noi imagini ale câștigătorilor burselor din 2017 – Frederik Buyckx, George Mayer, Yuan Peng și Will Burrard-Lucas și studenților Sarah Schrimpf, Tatsuki Katayama și Shravya Kag – sunt disponibile pe www.worldphoto.org/press.

*Sony Imaging Products & Solutions Inc

Premii și termene în 2019:

Fotografii se pot înscrie la competiția Student până pe 30 noiembrie 2018, la competițiile Open și Youth până pe 4 ianuarie 2019 și până pe 11 ianuarie 2019 la competiția Professional. Mai multe detalii despre competiție și categorii sunt disponibile pe www.worldphoto.or g/swpa

Toți câștigătorii categoriilor din competițiile Professional, Open, Youth și Student vor primi echipamente foto Sony. În plus, câștigătorul premiului Fotograful Anului și al competiției Open vor primi premii în bani – 25.000 de dolari, respectiv 5.000 de dolari. Toate lucrările câștigătorilor categoriilor, dar și ale fotografilor finaliști vor fi expuse în cadrul vernisajului anual Sony World Photography Awards din Londra, urmând apoi un turneu internațional. Imaginile câștigătoare vor fi publicate în catalogul anual al competiției.