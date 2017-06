Încearcă Samsung să scape de Qualcomm?

Tweet on Twitter

Samsung și Qualcomm au arătat la începutul acestui an că este în interesul ambelor companii să păstreze o relație cât mai bună și mai apropiată.

Qualcomm are nevoie de Samsung pentru că gigantul sud-coreean are cel mai bun proces de producție a procesoarelor, iar Samsung are nevoie de tehnologiile americanilor pentru a echipa cele mai bune telefoane ale sale.

Așa s-a făcut că Samsung a avut prioritatea la procesoarele Snapdragon 835 din acest an, încurcând planurilor altor companii importante cum ar fi LG, Sony sau Xiaomi care fie nu au apelat la noile procesoare, fie au amânat lansarea telefoanelor lor în magazine pentru că nu s-au putut aproviziona mai devreme.

Între timp, Samsung produce și propriile procesoare, despre care cu siguranță ați mai auzit despre Exynos. Un mare minus al platformei Exynos este că nu oferă suport pentru toate tipurile de rețele de telefonie mobilă.

Platformele Exynos oferă suport doar pentru rețelele GSM, nu și pentru rețelele CDMA, motiv pentru care nu pot fi lansate la nivel global, Samsung apelând la propriile procesoare doar în anumite piețe. De cealaltă partea platformele Snapdragon oferă suport și pentru rețelele CDMA.

De la anul, însă, viitoarea platformă Exynos 9810 va oferi suport și pentru rețelele GSM, dar și pentru cele CDMA, ceea va permite lansarea platformei Exynos în întreaga lume. Unele voci spun că în acest fel Samsung ar putea renunța la colaborarea cu americanii de la Qualcomm. Din câte știm noi, însă, acest lucru nu se va întâmpla în curând.

În primul rând, platforma Exynos, deși poate scoate rezultate mai bune în testele de referință decât platformele Snapdragon, încă nu sunt la același nivel.

În al doilea rând, Qualcomm și Samsung au început deja lucrul la Snapdragon 845, platforma care va echipa viitoarele modele Galaxy S9 și S9 Plus, așa că este greu de crezut că Samsung va putea renunța la procesoarele Qualcomm.

Apoi, dacă autoritățile sud-coreene și cei Apple au dreptate și vor putea dovedi acest lucru, Samsung, la fel ca și alți producători de telefoane au fost ”forțați” de Qualcomm să folosească procesoarele lor prin intermediul unor ”acorduri” care nu prea le dă de ales sud-coreenilor.

Chiar au apărut la un moment dat zvonuri că Samsung este împiedicată direct de Qualcomm să-și vândă procesoarele altor producători de telefoane.