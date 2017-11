În medie, produsele vândute online sunt cu 6% mai ieftine decât cele vândute în magazinele fizice

Tweet on Twitter

Reprezentanții Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO) susțin că aproximativ 38% din produsele vândute prin intermediul magazinelor clasice sunt în medie cu 51 de lei mai scumpe comparativ cu produsele similare comercializate online de același retailer, prin magazinele fizice. Procentual, diferența de preț este de 6%.

Conform studiului, la achiziția unui televizor dintr-un magazin clasic cumpărătorii plătesc, în medie, cu 212 lei mai mult, respectiv 6% din valoarea produsului, decât dacă ar cumpăra online, de la același retailer, se arată într-un comunicat AMRO, remis redacției.

Tot cu 6% sunt mai scumpe și aspiratoarele, respectiv, 35 de lei, în timp ce costul unui fier de călcat poate fi cu până la 12% mai ridicat într-un magazin fizic față de unul online. La electrocasnicele mici, cumpărătorii pierd, în medie 13 lei, echivalentul a 4% din costul produsului dacă este achiziționat direct din magazinul fizic al aceluiași retailer.

„Diferența de preț între offline și online se datorează costurilor mai mari asociate operării unui magazin fizic, respectiv, chirie, întreținere, depozit, costuri mai mari de personal. Online este mai eficient pentru retailer, lucru care se reflectă într-un preț mai bun pentru cumpărător.

În afară de faptul că pentru 88% dintre produsele analizate prețul practicat online este mai mic sau egal cu cel din offline, clientul are și avantajul unei metode rapide și comode de a face cumpărături, evitând aglomerația din magazine, o disponibilitate mai mare a produsului și posibilitatea de a compara prețurile din mai multe magazine. În plus, în funcție de retailer, are chiar și 30 de zile la dispoziție să returneze produsul dacă se răzgândește asupra achiziției și servicii cu valoare adăugată precum livrarea gratuită sau deschiderea coletului la livrare”, a declarat Florinel Chiș, directorul executiv al ARMO.

Categoria cu cel mai mare procent de produse cu preț mai ridicat în offline decât online este cea a fiarelor de călcat. Astfel, 57% dintre produsele analizate s-au dovedit, în medie, cu 51 de lei mai scumpe. Pe locul doi s-au clasat monitoarele, cu un procent de 45%, urmate de electrocasnice mici (38%), mașini de spălat și frigidere (36%).

Studiul mai arată că 50% dintre produse au același preț atât pe canalul online, cât și offline.