Impactul atacurilor cibernetice va crește la 8 trilioane de dolari în 2020

Securitatea cibernetică a devenit o problemă reală, nu mai este una cu caracter filosofic, iar impactul financiar este unul din ce în ce mai mare, în condițiile în care atacurile sunt tot mai sofisticate, cu scopul de a produce bani pentru atacatori.

Potrivit celor de la IBM România, la nivel global, impactul financiar actual este deja unul major, dar în următorii trei ani cifrele sunt impresionante sau înfricoșătoare, depinde din ce unchi privești.

”Securitatea cibernetică nu va deveni importantă în următorii ani. Securitatea cibernetică este deja foarte importantă! Nu se mai pune problema dacă vom fi atacați sau nu! Ci de când vom fi atacați. Organizațiile încep sau și-au dezvoltat deja strategii în ceea ce privește securitatea IT, ceea ce arată că această problemă este luată în serios. În prezent, soluțiile de securitate IBM detectează o cifră uriașă de incidente de securitate la nivel local. Cifra este colosală, 35 de miliarde de incidente în fiecare zi! Impactul financiar este uriaș, iar în 2019 va urca la două trilioane de dolari la nivel global” a declarat, într-o conferință de presă, Ron Kenner Country Leader, IBM Romania.

Problemele vor deveni și mai serioase în următorul an din punct de vedere al impactului financiar și economic, potrivit György Rácz, Director of IBM Security Unit, pentru Europa Centrală și de Est. ”Atacurile se vor înmulți în perioada următoare. După cum ați auzit, în prezent echipamentele noastre detectează peste 35 de miliarde de incidente de securitate în fiecare zi. În 2020, la nivel global, pe lângă dispozitivele pe care le deține și le operăm direct, vom avea și un ecosistem de peste 20 de milioane de dispozitive în Internet of Things pe care va trebui să le protejăm. Calculele ne arată că pierderile cauzate de atacurile cibernetice se vor ridica în 2020 la 8 trilioane de dolari (8.000 de miliarde de dolari)” a punctat Rácz.

Vorbim însă, de impactul general al acestor atacuri, atât pe orizontală, cât și pe verticală, în toate direcțiile, luând în calcul atât pierderile directe cauzate de atacuri, de costurile de protecție, a măsurilor de reacție, de securizare și așa mai departe, dar și impactul asupra afacerilor. De aceea se și ajunge la o cifră atât de mare.

Chiar și așa, directorul diviziei de securitate de la IBM pe Europa Centrală și de Est a spus că această cifră, deși una uriașă, este una rezervată, impactul putând fi cu ușurință, chiar mai mare.

Oficialii IBM le recomandată organizațiilor, dar și utilizatorilor de rând, că dacă vor să aibă cât mai puțin de suferit este nevoie să luăm măsuri, pentru că nu se pune problema să nu mai fim atacați, la un moment dat cu toții vom avea de suferit din cauza atacurilor cibernetice. Evident, companiile vor avea cel mai mult de pierdut.

Cu siguranță, mulți ne gândim că nu are ce să ni se întâmple. Că nu au ce să fure de la noi, că nu ni se va întâmpla nouă. Dar cum serviciile se mută tot mai mult în online, cum viețile noastre migrează tot mai mult în online, pericolele cresc. Evident, cea mai sigură soluție ar fi să nu apelăm la servicii online, să nu mai cumpărăm, să nu ne facem conturi de internet și mobile banking, dar este inevitabil. Fie voit, fie că nu ni se va mai oferi posibilitatea de a rămâne offline.