Ieșenii de la Inovatie Alia au lansat aplicația de friending – Floca

Are o rezonanță haioasă denumirea acestei aplicații și fiind dezvoltată de o firmă românească nu te poți gândi că a fost aleasă la întâmplare o asemenea denumire. Dar Floca vine de la Friend Location and Chat Around, iar aplicația îi va ajuta pe utilizatori să țină legătura cu prietenii lor și să le arate în timp real unde sunt.

Floca, cea mai nouă aplicație de Friending, fost lansată luna aceasta în Spania, la Madrid. Aplicația dezvoltată de către o companie de tehnologie din Iași a ajuns la peste 50.000 de descărcări în prima săptămână de la lansare și la un total de 6500 de review-uri, dintre care 95% pozitive, se arată într-un comunicat remis redacției.

În ceea ce privește piața din Spania, Floca urmărește până la finalul anului peste 100.000 de utilizatori activi lunar. Aplicația va fi lansată în luna iunie și în România, dezvoltatorii urmărind peste 10.000 de utilizatori activi în prima lună de la lansare.

Floca este o aplicație de Friending dezvoltată de către Inovatie Alia, o companie de tehnologie din Iași. Denumirea aplicației este un acronim care reunește funcțiile principale ale acesteia: Friends location și chat around.

Aplicația înlesnește interacțiunea între utilizatori prin intermediul funcției de chat și de localizare. Mai precis, un utilizator poate intra în contact cu alții din proximitate prin intermediul GPS-ului de pe telefon, având posibilitatea în același timp să inițieze discuții fără niciun fel de filtru sau barieră.

Aplicația se adresează atât celor care vor să cunoască noi oameni, cât și celor care vor să rămână în contact cu prietenii lor – în cazul zonelor aglomerate, precum festivalurile sau evenimentele mari, funcția de localizare îi ajută să rămână în contact cu grupul.

Segmentul de vârstă principal al aplicației Floca este publicul tânăr, cu vârste cuprinse între 17 și 24 de ani, dar nu exclusiv. Oricine poate folosi Floca, scopul aplicației fiind de a-i apropia pe oameni în mediul offline.

Aplicația este gratuită și este disponibilă în magazinele Google Play și AppStore.