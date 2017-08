IDC: Realitatea virtuală și cea augmentată vor genera cheltuieli de 215 miliarde dolari până în 2021

Tweet on Twitter

Tehnologiile de realitatea virtuală și augmentată sunt în plină dezvoltare și avânt, iar cheltuielile generate de aceste tehnologii, luând în calcul toți factori, ar putea crește de 20 de ori în următorii patru ani.

Potrivit celui mai recent studiu realizat de compania americană de cercetare de piață, IDC, cheltuielile generate de proiectele VR și AR se vor ridica în acest an la 11,4 miliarde de dolari în acest an, dar în următorii patru ani această valoare ar putea crește de aproape 20 de ori, până la 215 miliarde de dolari în 2021.

Deși la nivel de piață există percepția față de aceste tehnologii este că ar fi îndreptate către consumatorul de rând, cei de la IDC văd o adopție crescută a noilor tehnologii în rândul companiilor, organizațiilor și instituțiilor guvernamentale.

Cel mai probabil, această creștere uriașă a cheltuielilor în aceste tehnologii estimată de IDC are la bază în special ”aportul” adus de aceste segmente și nu de cel am consumatorului de rând. Evident, dacă vor apărea proiecte guvernamentale, atunci sumele ”asimilate” de industrie vor creștere exponențial. De fapt, potrivit datelor IDC, rata de creștere medie anuală va fi de 113,2%, deci vorbim de o dublare a cheltuielilor în fiecare an, până în 2021.

IDC vede o adopție ridicată a tehnologiilor VR și AR în sectorul guvernamental, transporturi, producție, educație, retail, industria de divertisment etc și așa mai departe.