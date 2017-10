Iată cum poți trece dintr-o aplicație în alta pe iPhone X

iPhone X este cel mai așteptat telefon al momentului. A fost de fapt cel mai așteptat telefon al anului, iar pe 3 noiembrie va ajunge în magazine și la cei care-l precomandă.

Apple a confirmat lansarea în 55 de țări și regiuni, iar România este printre ele. Până să ajungem să ne jucăm cu noul telefon, iată un scurt clip video, postat pe Twitter în care ne este arătat modul în care se va face trecerea dintr-o aplicație în alta.

Este o metodă simplă și rapidă, și care cu siguranță a luat ”naștere” ca o necesitate pentru că a dispărut butonul Home fizic. Oricum este o metodă interesantă și pe care utilizatorii cu siguranță o vor găsi utilă.

App switching on iPhone X looks pretty smooth. (via https://t.co/mXpNJhOwzw) pic.twitter.com/Lf9X3twx58

— Webastiaan the Sith (@sdw) October 25, 2017