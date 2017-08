Huawei și LG se întrec în miștouri la adresa celor de la Samsung

Samsung încă este liderul pieței smartphone, iar astăzi lansează noul Galaxy Note 8, un telefon în care compania își pune toate speranțele că vor recâștiga încrederea fanilor față de gama Note, dar și că se va bate în vânzări cu iPhone 8 în această toamnă.

Huawei este pe locul trei în lume, amenințând serios poziția a doua a celor de la Apple, în timp ce LG a cam devenit versiune palidă a sa, ieșind de ceva timp din topuri, dar încearcă să revină.

Seria V a devenit parcă mai populară decât seria G și pare că și cei de la LG au înțeles acest lucru așa că își continuă campania agresivă de promovare. Cu siguranță momentul de a posta clipuri video în care să-i ia la mișto pe cei de la Samsung a fost ales cu bună știință de cei de la Huawei și LG.

Huawei face mișto de campania de promovare a celor de al Samsung și îi îndeamnă pe oameni să ”facă lucrurile care contează”, să ”facă exact ceea ce vor”, nu neapărat să ”facă lucruri mărețe”, cum îi îndeamnă cei de la Samsung.

De cealaltă parte, LG este chiar cinică, postând un clip în care o persoană învârte pe degete un creion, într-un mod destul de spectaculos, dar la final îl rupe în două pentru a face un ”V” din el. În celălalt clip, cineva deschide un carnețel, aluzie la Galaxy Note 8, și scrie în coreeană, ”există un motiv pentru a mă rupe (despărți) de tine”.

Am încercat să traduc cât mai bine jocul de cuvinte, dar dacă n-am reușit să vă conving, vă invit să vă uitați la clipurile de mai jos. Sunt destul de expresive. Am început cu teaser-ul de la Samsung ca să-l puteți compara cu cel de la Huawei.

It's time to do what matters. Berlin, IFA 2017. #DoWhatYouWant pic.twitter.com/uD0fbjdgk3

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 22, 2017