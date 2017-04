Huawei și-a majorat veniturile în 2016, la peste 75 miliarde de dolari

Tweet on Twitter

2016 a fost un an bun pentru Huawei care a anunțat rezultatele financiare oficiale pentru anul 2016, raportând că fiecare din cele trei grupuri divizii ale grupului a înregistrat o creștere semnificativă.

Venitul anual al companiei a fost de 521,6 miliarde yuani (75,1 miliarde de dolari), ceea ce reprezintă o creștere cu 32% față de anul anterior. Profitul net a fost de 37,1 miliarde yuani (5,3 miliarde de dolari), ceea ce reprezintă o creștere cu 0,4%. În anul 2016, Huawei a continuat să investească iar acest lucru s-a văzut în cheltuielile anuale ale companiei în domeniul cercetării și dezvoltării, acestea ajungând la 76.4 miliarde de yuani (11 miliarde de dolari).

În anul 2016, Huawei Carrier BG a generat venituri de 290,6 miliarde yuani (41.8 miliarde de dolari), sumă ce reprezintă o creștere de 24% de la an la an. Acest lucru a fost realizat prin concentrarea pe transformarea digitală și valorificarea oportunităților oferite de Cloud, video, Internet of Things și transformarea operațiunilor pentru clienții carrier.

Lucrând în strânsă colaborare cu partenerii săi, Huawei Enterprise BG a furnizat infrastructură IT&C, pentru a veni în sprijinul transformării digitale a industriilor de nișă importante, inclusiv a celor financiare, energetice, autorităților guvernamentale și siguranței publice. Această afacere a generat un venit anual de 40,7 miliarde yuani (5,9 miliarde dolari), sumă ce reprezintă o creștere de 47%.

Datorită produselor sale tot mai inovatoare și a recunoașterii globale de care se bucură, respectiv un brand de device-uri premium, Huawei Consumer BG a livrat 139 de milioane de smartphone-uri în anul 2016, înregistrând o creștere de 44% față de anul precedent, obținând un venit anual de 179,8 miliarde yuani (25,9 miliarde de dolari).